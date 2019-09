Eszébe ne jusson ezeket a kávéjába tenni

A kávénak sok hasznos dolgot köszönhetünk: javítja memóriánkat, hangulatunkat, szívegészségünket és akár a cukorbetegség esélyét is csökkenti. De ahhoz, hogy tápértékét megőrizze, összegyűjtöttük, mit ne tegyen a bögréjébe.

A lista tetején egyértelműen azon termékek szerepelnek, amelyektől ugyan úgy érezzük, hogy, de nem tehéntől származnak. Az erre használt kukoricaszirup például rengeteg cukrot és üres kalóriát tartalmaz.Ha tejcukor-érzékenység vagy tejfehérje allergia miatt nem tejalapú termékkel szeretnénk krémesíteni, válasszunk inkább az organikus kókusztejet.Sokan javítják fel kávéjukat vanília-, mogyoró-, karamella-, vagy éppen más ízesítéssel, ezek viszont nádcukorból,állnak. Ha különleges ízt tennénk a kávénkba, de szeretnénk elkerülni azt, hogy ingadozzon a vércukrunk, akkor próbáljunk ki inkább természetes ízesítéseket: vanília-, menta- vagy különféle csonthéjasokból készített kivonatokat, de azokból is csak egy-egy cseppet.nem okoznak olyan vércukrunk ingadozást, mint a cukor , de egyre több kutatás kimutatta, hogy ezen termékek hatására romlik glükózanyagcserénk hatékonysága, emiatt többet eszünk és nagyobb eséllyel válhatunk cukorbetegekké is.Mindezek mellettsincsenek jó hatással - tehát ha nem tudjuk elképzelni az életünket édes ízek nélkül, keressünk természetes alternatívákat, mint például az eritritol vagy a sztívia nem okoz gondot, de ha sok kávét iszunk, akkor az üres kalóriák ugrásszerűen elkezdik leterhelni szervezetünket: ha két-két teáskanálnyit teszünk napi 3 kávéba, akkor már 48g cukornál járunk, ez pedig már több, mint ami egy doboz kólában van.? Ízesíthetjük például kávénkat fahéjjal , annak természetes édessége kellemes ízt fog kölcsönözni kávénknak, emellett moderálja a vércukorszint ingadozásait is. Ha valami igazán különlegeset szeretnénk kipróbálni, a kardamom is jó választás lehet, mert sokkal egzotikusabb, élénkebb ízt varázsol a feketénknek.