Pénteken 23 óra után a Hold 36 ívmásodperces, szoros együttállásban lesz a Skorpió csillagkép legfényesebb csillagával, az 1 magnitúdós vörös szuperóriással, az Antares csillaggal. Budapesten az Antares csillag 23:00-kor kel délkeleten, a 91 százalékos fázisú, közel telihold pedig bő 5 perc múlva követi majd – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Csodás dolgot láthatsz péntek este az égen. Fotó: Getty Images

Különleges holdkeltében lesz részünk

A különleges holdkelte megfigyeléséhez nyílt és tiszta látóhatárra lesz szükség. Ilyen észlelőhelyen egy egyszerű kézi távcsővel is különleges látványt nyújt majd a szivárvány minden színében csillogó horizontközeli Antares, és a vöröses színű, légköri fénytörés által összelapított holdkorong közelsége. Éjfél környékén pedig már szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz a jelenség.

Az együttállás érdekessége, hogy míg Magyarországról csak egy szoros közelítésnek látszik, addig a Föld keletibb vidékein a Hold el is takarja majd az Antarest – írták.

Érdekességek az Antaresről

Az Antarest egyébként – vöröses színe miatt – gyakran összetévesztik a Mars bolygóval. Innen ered görög eredetű neve is: Anti-Árész, azaz Ellen-Mars. Az Antares a látóhatár közelében mindenféle más színekben is pislákolhat, ez azonban a földi légkör fénytörő hatása miatt látszik csak ilyennek. Az égitest asztrofizikai szempontból is különleges: hatalmas méretű vörös óriáscsillag, amelynek átmérője a Nap 800-szorosa.