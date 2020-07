Betegség, amitől nem látjuk a számokat

Nem mindennapi nehézségekkel kell megküzdenie az egyik nyugdíjas korú férfinak: egy ritka degeneratív agyi rendellenesség miatt nem képes meglátni és azonosítani a legtöbb számjegyet. Furcsamód a betűk és más jelzések, szimbólumok értelmezése nem okoz neki gondot, sőt a számok közül a 0-át és az 1-et is képes felismerni, 2 és 9 között azonban egyszerűen nem tudja értelmezni a látottakat - számolt be a különös orvosi esetről az Iflscience oldal.

A 8-as helyett keszekusza vonalak

A csupán RSF monogrammal számon tartott beteg korábban geológus mérnökként dolgozott, így a munkája során is rendszeresen találkozott számokkal. Az első tünetei 60 éves kora körül jelentkeztek, még 2010-ben: az orvosának visszatérő fejfájásról, feledékenységről és ideiglenes látásvesztésekről számolt be. Néhány hónappal később már teljes mértékben képtelen volt felismerni, megnevezni, lemásolni vagy megérteni a 2 és 9 közötti számjegyeket, függetlenül attól, hogy azok hogyan voltak ábrázolva (például betű mellé írva vagy hosszú számsorozat részeként). Mutattak neki egy 8-ast, majd megkérték, hogy rajzolja le a látottakat: az eredmény inkább egy tál spagettire emlékeztetett, mint a képen szereplő számra.

A férfi nem csak felismerni, lemásolni sem képes a számokat. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Elmondása szerint ilyenkor egy absztrakt, szétesett képet lát, még a számokat határoló mezőt sem képes azonosítani. Mindez persze rendkívül megnehezíti az olyan mindennapi cselekvéseket is, mint a bevásárlás, vagy a számlák befizetése.

Az orvosok többféle módszerrel is próbálták láthatóvá tenni a férfi számára a számjegyeket, miközben az agyi folyamatait is monitorozták. Az egyik kísérletben egy olyan számjegyről készült képet mutattak neki, amelybe egy emberi arcot szerkesztettek bele. Az arcot külön is megmutatták, amit felismert, a számjegyben azonban nem volt képes meglátni azt. Viszont az elektroencephalográfiás (EEG) vizsgálat azt mutatta, hogy az agyában mindkét esetben ugyanaz a folyamat zajlott le, ami arra utalt, hogy a képet valahogy mégis láthatta, ha nem is tudta azt értelmezni. Egy másik kísérletben szavakat írtak a számjegyekbe, de itt is ugyanez lett az eredmény: önállóan a szavakat felismerte, a számokban elhelyezve viszont már nem.

"Legalább két lépésnek kell bekövetkeznie, hogy a tudatunkban megjelenjen a szemünk előtt lévő tárgy. Először az agynak észlelnie kell azt, majd a látottat fel is kell dolgoznia annak érdekében, hogy az észlelt dolog tudatossá váljon. Ez a második folyamat valamiért nem indul be a betegnél, de csak akkor, ha egy számjegy kerül a képbe" - magyarázta Schubert. Azt azonban pontosan nem értik, hogy az agya miért éppen a számokat nem képes feldolgozni, és hogyan láthat a férfi egy teljesen szabályos 8-as számot keszekusza vonalak ábrájaként.