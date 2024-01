Az MI már azt is tudja, mikor fogsz meghalni

A mesterséges intelligencia képes szisztematikusan rendezni az adatokat és előrejelezni az emberek életének eljövendő eseményeit, sőt, még a haláluk időpontját is – számol be az ng.24.hu a Dán Műszaki Egyetem nemzetközi kutatásának eredményeiről. A Life2vec nevű modellt a közel hatmillió dán lakos egészségügyi, szociális és munkaügyi adatain tanították be.

Egyre több dologra képes az M.I. Fotó: Getty Images

Nem varázslat

Azt ugyanakkor fontos megérteni, hogy az MI nem jós, tehát itt semmiképp sem valami misztikus dologról van szó. Egyszerűen olyan adatokkal dolgozik, amelyekből a társadalomkutatók és az egészségügyi szakemberek is következtetéseket tudnak levonni. Például egy magas beosztású, nagy jövedelmű ember valószínűleg tovább fog élni, mint egy alacsony beosztású, rossz gazdasági helyzetű, és mondjuk mentális egészségügyi problémákkal küzdő személy.

A kutatók szerint az efféle modellezésnek hatalmas társadalmi hatása lehet. Olyan etikai kérdésekre világít rá a kutatás, mint a személyes adatok vagy a magánélet védelme, illetve arra, hogy milyen szerepe lehet az adattorzításnak. Mielőtt tehát az MI segítségével felmérnénk például valakinek az egészségügyi kockázatait vagy más, megelőzhető életeseményeit, ezeken az etikai kérdéseken alaposan át kell rágni magunkat, tisztázni a részleteket. Mindemellett ez a technológia elősegítené a személyre szabott orvoslást is, új kapcsolatot nyithatna meg a társadalomtudományok és az egészségügy között, így kimondottan jó célokra lehetne felhasználni.