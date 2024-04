Az életünket és a halálunkat is megjósolja az AI

Dán kutatók egy olyan mesterséges intelligencia kifejlesztésén dolgoznak, amely néhány egészségügyi adat és életesemény alapján megpróbálja megjósolni a jövőnket, sőt akár a halálunk körülményeit is - írja az Economic Times.

Persze a szoftver sem képes látni senkinek a jövőjét, egyszerűen arról van szó, hogy az eddigi életünket egy hatalmas adatbázisban összehasonlítja más emberekével, és a mintázatok alapján megpróbál ránk vonatkozó következtetéseket levonni. A kutatók mindehhez csaknem hatmillió dán ember anonim adatait bocsátották a rendelkezésére, és azt remélik, hogy a szoftvernek így sikerül olyan kulcsfontosságú életeseményeket találni, amelyek nagyobb arányban vezethetik végig egy előre megjósolható úton az embereket.

Tina Eliassi-Rad, a Northeastern University professzora ugyanakkor azt is hangsúlyozta: ez pusztán egy előrejelzési modell, amely egy adott populáció meghatározott adatkészletén alapul. Nem állítják, és nem is céljuk tehát, hogy pontosan meghatározzák egy adott személy életét, hiszen azt számos egyéni tényező meghatározhatja. Elsősorban olyan életeseményeket keresnek a szoftver segítségével, amelyek nagy horderejű változásokat idézhetnek elő, esetleg nagyobb statisztikai valószínűséggel terelnek valakit egy adott irányba. A szoftvernek a későbbiekben fontos szerepe lehet abban is, hogy felhívja a figyelmet bizonyos betegségek felbukkanásának nagyobb veszélyére is.