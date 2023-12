Félelmetes dologra képes az egyik MI

Brit kutatók egy mesterséges intelligenciát arra képeztek ki, hogy hang alapján felismerje a billentyűleütéseket, és ezáltal a jelszavakat. Mikrofonként egy laptop mellé helyezett okostelefont használtak, a mesterséges intelligencia pedig 95 százalékos pontossággal állította meg a begépelt jelszót - írja a PCWorld.

A jelszavaink vannak veszélyben. Fotó: Pexels/Pixabay

Hogy a támadás valósághű legyen, a kutatók azt is tesztelték, hogy ez a módszer használható-e egy zoomos vagy Skype-os megbeszélés során is. És valóban, a mesterséges intelligencia a Skype esetében még így is alig 92 százalékos, a Zoom esetében pedig 93 százalékos pontosságot ért el.

Védekezésképpen a kutatók azt javasolják, hogy mind a tíz ujjunkat használjuk gépeléskor. Ebben az esetben ugyanis az egyes billentyűk felismerési aránya jelentősen csökken. A nagy- és kisbetűk, valamint a speciális karakterek szintén megnehezítik a jelszavak rekonstruálását az MI számára.