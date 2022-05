Szeplős bőr: mi segít és mi nem?

Az első igazán meleg tavaszi napsugarak mindenkit a szabadba csábítanak. De akinek szeplős a bőre, annak ilyenkor a szabadtéri élményeken túl azzal is számolnia kell, hogy a leggyakrabban az arcon, nyakon, vállakon, kezeken, mellkason és a hát felső részén megjelenő apró bőrelszíneződései sokkal láthatóbbá válnak, mint a szürkébb, fénytelenebb téli hónapokban.

A szeplős bőr önmagában nem jelez egészségügyi problémát, orvoshoz sem kell fordulni vele, de megfelelő bőrápolás és fényvédelem különleges odafigyelést igényel az érintettek részéről. Aki pedig szeretné halványítani a szépségfoltjait, annak nem árt, ha körültekintően alkalmazza például a különböző házi praktikákat, mert ezek közül sem biztos, hogy mindegyik segít.

Mitől alakul ki a szeplő?

Egyesek szerint szexepil, mások szabadulnának tőle. A szeplő esztétikai kérdés, hiszen egészségügyi szempontból alapvetően veszélytelen az ilyen típusú bőrelszíneződés.

A szeplők halványítása házi praktikákkal – mi segít, és mi nem?

A szeplők kialakulásában egyrészt szerepet játszik a genetika, másrészt a napfénynek is fontos szerepe van. Az ultraibolya sugárzás hatására a bőrünk több festékanyagot termel, ezért látszanak jobban a szeplők nyáron, amikor több fény éri a bőrünket. Vannak, akik kifejezetten várják ezt az időszakot, hogy büszkén mutathassák meg a világnak a szeplőiket, mások viszont szeretnék elhalványítani, vagy akár teljesen megszüntetni ezeket a kis elszíneződéseket: nekik számos házi praktika is segíthet ebben.

Vannak, akik büszkén viselik szeplőiket, mások viszont szeretnék inkább elhalványítani vagy eltüntetni azokat. Fotó: Getty Images

Bőrük világosítása érdekében sokan kennek magukra nyers krumplit, almaecetet, de akár az aloe vera nedve vagy a növényből készült gél is segíthet. Hasonló hatása lehet egy padlizsános pakolásnak is. A kurkuma pedig hozzájárulhat a melanintermelés csökkentéséhez, ezáltal kevésbé lehetnek sötétek a szeplők. De a vitaminokban gazdag étrend is segíthet csökkenteni a bőr pigmentációját, ezáltal apró szépségpöttyeink kevésbé lehetnek láthatók.

Ezeken kívül házilag is könnyen és gyorsan készíthetünk olyan kozmetikumot, amely nemcsak világosít, hanem radírozza is a bőrt, így duplán a segítségünkre lehet a szeplők halványításában. Csak egy kevés mézet kell összekevernünk némi kristálycukorral. A kész kencét vigyünk fel az arcunkra, dörzsöljük át vele finomat a bőrt, majd langyos vízzel alaposan mossuk le.

Amit érdemes inkább elfelejteni szeplős bőr esetén

Bár sokan esküsznek a citromlé halványító hatására is, mások arra hívják fel a figyelmet, hogy ez csupán a bőrt világosítja, a szeplőket nem, így ezek az apró bőrelszíneződések csak még látványosabbá válhatnak. Megint mások pedig égő, csípő vagy viszkető érzésre panaszkodtak, amikor citromlével kenték be a bőrüket. A citrusos olajokat és a bergamottolajat is érdemes elkerülni a legnaposabb hónapokban, mert ezek növelhetik a bőr fényérzékenységét.

Szeplős bőr esetén az sem túl jó ötlet, ha valaki néhány alkalmas szoláriumozással szeretné felkészíteni a bőrt a nyárra. Az ultraibolya sugarak ugyanis a szolárium fényében is jelen vannak, így csak még korábban indul be a bőrünkben a festékanyagok termelése, és válnak látványossá a szeplők. Nem beszélve arról, hogy a szeplős bőr ápolása, fényvédelme különleges odafigyelést igényel – a nagyon világos bőrű, világos hajú, szeplős típusba tartozóknak nem is szokták javasolni a szoláriumozást.

Hogyan ápoljuk a szeplős bőrt?

Nagyon fontos a bőrtípusnak megfelelő hidratálás és a fényvédelem, ezekre egész évben fokozottan kell ügyelni szeplős bőr esetén. Ami a hidratálást illeti, a gyógyszertárakban kaphatók kimondottan a pigmentfoltos bőr ápolására kifejlesztett kozmetikumok: ezek egyrészt jótékony antioxidánsokat tartalmaznak, másrészt értékes összetevőiknek köszönhetően csökkentik a pigmenttermelést, ami a meglévő foltok halványodásához vagy akár eltűnéséhez is vezethet.

A legtöbb ilyen termék már tartalmaz fényvédőt is, ami mindenképp nagyon fontos, mert a napfény újabb foltok megjelenéséhez vezethet, illetve károsíthatja a bőrt, és korai bőröregedéshez is vezethet. Az érzékeny bőrűeknél mindig magasabb a bőrbetegségek és a bőrrák kialakulásának kockázata is. Érdemes magas faktorszámú, széles spektrumú fényvédő készítményeket választani, és ezeket nemcsak reggel felvinni, hanem a nap folyamán többször is újrakenni – izzadás esetén vagy úszás után feltétlenül.

Egyébként már léteznek hatékony kozmetikai kezelések is a szeplők halványítására, aki pedig végképp nem tud megbarátkozni a szépségpöttyeivel, az lézeres kezelést is választhat elhalványításukra vagy eltüntetésükre. De a szeplős bőr olyan különleges, egyedi és szép, hogy inkább arra biztatnánk mindenkit, hogy barátkozzon meg szépségpöttyeivel – ápolásukról és a fényvédelemről viszont ne feledkezzen meg.