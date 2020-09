Ránctalanító krémek: mikor kezdjük használni őket?

Az első látható ráncok megjelenésekor sokan csak legyintenek: bőven ráérnek még ránctalanító krémet használni. Akad olyan vélekedés is, miszerint 30 éves kor alatt elég a gondos hidratálás, és csak a mély ráncok állandósulásakor kell megoldást keresni komolyabb, fajsúlyosabb krémek formájában. Ez azonban tévedés, minél előbb gondoskodunk bőrünk megfelelő ápolásáról, annál tovább élvezhetjük fiatalosságát, feszességét.

Az öregedés jelei az arcon

Szinte minden magára valamit is adó nő, sőt, egyre több férfi is vallja, hogy a bőrünket ápolni kell - ráadásul nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is. Szögezzük le előre azt is: ez nem hiúság. Egészségünkhöz hozzátartozik, hogy az arcbőrünk is ugyanezt tükrözze. De vajon milyen jelekre figyeljünk, ha meg akarjuk őrizni arcunk fiatalságát? Kattintson a részletekért!