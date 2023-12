Így lehet télen is hidratált és ápolt a kezed

A kezünk az egyik leggyakrabban használt testrészünk, ezért a kézfejünkön lévő bőr az egyik legjobban igénybe vett bőrfelület, ráadásul ez árulkodik leginkább az életkorról is. A fizikai munkavégzés, az UV-sugárzás, valamint a kézmosás szárító hatása pedig bizony mind összeadódik az évek során. Idővel a kézfej hajlamos a korai öregedésre és a napfoltosodásra, emellett idővel jóval szárazabb, durvább tapintású is lehet. Ráadásul a téli időszakban a hideg idő, a szél és a fűtött belterek száraz levegője is gyakran okoz kézszárazságot.

Nem csak az arcbőrünk igényli a törődést

Míg sokan rengeteg időt és energiát ölnek az arcápolásba, addig a kéz érzékeny bőrére kevesebb figyelem irányul. Dr. Asztalos Gabriella, a Helia-D bőrgyógyász szakértője szerint azonban a téli időszakban különösen fontos, hogy törődjünk a kezünkkel is, ha ugyanis megfelelően ápoljuk azokat, akkor a korunknál jóval fiatalabbnak is mutathatnak bennünket. A regenerálásához ugyanakkor célzott hatóanyagokra van szükség – épp úgy, mint az arcbőr esetén.

Nemcsak az arcbőrünk, hanem kézfejünk bőre igényli télen az extra törődést. Fotó: Getty Images

A kíméletes kéztisztítás és a hidratálás a kulcs

A világjárvány óta szokásunkká vált a gyakoribb és intenzívebb kézmosás, valamint a kézfertőtlenítők sokszor indokolatlan használata. Mivel ezek extrém módon igénybe veszik bőrünket, érdemes csak akkor használni őket, ha valóban szükségünk van rá. Ezért otthoni körülmények között válasszunk bőrbarát pH-értékű kézmosókat, amelyek olajokat is tartalmaznak, ezáltal kíméletesen, szárító hatás nélkül tisztítanak.

A szakértő szerint fontos lépés az is, hogy találjunk egy jó hidratálókrémet, amelyet egyébként egész évben érdemes használni, de a téli időszakban mindenképp javasolt napi szinten többször is. A legjobb, ha a gyorsan felszívódó termékek mellett tesszük le a voksunkat, amelyek nem hagynak ragacsos érzetet maguk után, és amelyek ápoló hatása egy-egy kézmosás után is érezhető. Praktikus közvetlenül a kézmosó mellé helyezni a krémet.

Mi legyen a kézrémben?

Dr. Asztalos Gabriella szerint fontos, hogy a krém tartalmazzon hialuronsavat, amely a bőrben is megtalálható, úgynevezett természetes hidratáló elem. A saját súlyának akár ezerszeresét is képes megkötni vízből, ennek hatására a bőr rugalmasabbá, puhább tapintásúvá válik tőle. A hialuronsav mellett ureát és argánolajat is érdemes keresni a termékekben, hiszen az előbbi a vízmegkötésért és a bőrszárazság enyhítéséért felel, az utóbbi pedig egy ápoló zsírsavakat tartalmazó összetevő. Egyes kézkrémek pedig már C-vitamint is tartalmaznak, amely képes halványítani a pigmentfoltokat, illetve erősíteni a kollagéntermelést és fokozni a bőr rugalmasságát, feszességét.

Ezért fontos, hogy kesztyűt viseljünk télen

A téli hidegben leggyakrabban a kezünk hűl ki, ami amellett, hogy fokozott terhet ró a teljes immunrendszerre, olyan fájdalmas bőrtüneteket okozhat, amelyek a hétköznapi tevékenységeinket is megnehezíthetik.

Az éjszakai ápolásról se feledkezzünk meg

Az esti bőrápolási rutinunk mintegy lezárásaként krémezzük be bőségesen a kezeinket és a csuklóinkat. Ilyenkor használjunk zsírosabb krémeket, illetve maszkokat. A krémek hatásának növelése érdekében akár puha pamutkesztyűt is húzhatunk alváshoz, ennek segítségével ugyanis még jobban felszívódnak a hatóanyagok.

Télen fokozott figyelmet igényel a kéz bőre

A hideg, szeles időben különösen fontos, hogy extra figyelmet fordítsunk a kezeinkre. Ha kint tartózkodunk, viseljünk kesztyűt, még akkor is, ha csak rövidebb időre megyünk a szabadba. Kerüljük a forró vizes kézmosást, és mindig alaposan töröljük szárazra a bőrt. Mosogatáshoz, takarításhoz pedig használjunk gumikesztyűt.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a kezeinket és a bőrünket nemcsak kívülről, hanem belülről is ápolni kell, ezért a téli időszakban is fogyasszunk sok folyadékot, víz vagy tea formájában. A megfelelő hidratáltság ugyanis sokat segíthet a bőr állapotának javításában is.

Forduljunk időben szakemberhez, ha nagy a baj!

Asztalos Gabriella hangsúlyozta továbbá, hogy minden bőrtípus más, és a legjobb megoldás a személyes körülményektől és a bőr egyedi állapotától is függ. Bőrproblémák vagy súlyos és tartós kézszárazság esetén mindenképpen konzultáljunk bőrgyógyásszal, aki a legmegfelelőbb kezelést tudja ajánlani.