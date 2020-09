Jelek, hogy nem megfelelően ápoljuk a bőrünket

Vajon ki ápolja megfelelően a bőrét? Aki naponta kétszer-háromszor hidratál? Hetente kétszer használ bőrradírt? Télen is odafigyel a fényvédelemre? A kérdés rendkívül egyszerűnek tűnik, de tulajdonképpen bonyolult, hiszen ami egyikünk bőrének megfelelő, a másik embernek már nem az. Minden bőrtípusnak más-más termékekre és ellátásra van szüksége, nem beszélve azokról, akik valamiféle makacs bőrproblémával küzdenek. A hatékony és eredményes bőrápolási rutin kialakításának ezért a legelső lépése az, hogy ezekkel tisztában legyünk.

A leggyakoribb a kombinált bőr, amikor a T-vonalon zsírosabb, mitesszeresebb, az orcán pedig szárazabb. Aztán ott van a ráncosodásra, feszülésre, pirosodásra, irritációra hajlamos száraz bőr. Sokan épp az ellenkezőjével küzdenek: az arcbőrük túl sok faggyút termel, legtöbbször olajos a felülete, és tele van pattanásokkal. Vannak olyan szerencsések is, akinek egyszerűen "normális" a bőrük, azaz se nem zsíros, se nem száraz, se nem túl érzékeny. Gondos ápolásra azonban nekik is szükségük van, hogy ez az állapot minél tovább fennmaradjon.

A módszereket és a kiválasztott termékeket nagyban befolyásolja a korunk is, hiszen idővel a bőrünk veszít a feszességéből, és ráncosodni kezd, de fontos az is, hogy éppen milyen időjárási viszonyok között élünk, tartózkodunk, vagy hogy jól működik-e a hormonháztartásunk. Az biztos, hogy van néhány általános szabály, amelyet érdemes betartani. Elengedhetetlen például a rendszeres arctisztítás minden bőrtípusnál. A korábbi évtizedekhez, évekhez képest is egyre jobban oda kell figyelni a fényvédelemre, hidratálni pedig még annak is kötelező, akinek zsírosabb a bőre. De nézzük, mi mindent észlelhetünk, ha rossz ápolási szokásokat alkalmazunk.

Kiszáradt

Ha húzódik, feszül, esetleg hámlik is a bőrünk, annak lehet egyszerűen az az oka, hogy elmulasztottuk a nedvesség pótlását, vagy csak elfeledkeztünk arról, hogy megváltoztak az időjárási körülmények, hidegebb van, fúj a szél, beindult a fűtési szezon. Sokan figyelmen kívül hagyják azt is, hogy mikor érdemes felkenni a hidratáló krémet. A legmegfelelőbb időpont erre az, amikor már leöblítettük a bőrünket, de még maradt rajta nedvesség, így ugyanis sokkal jobban felszívódnak a hatóanyagok. De kiszáradhat a bőrünk akkor is, ha nem tisztítjuk megfelelően, smink- és arclemosó- maradványokat hagytunk rajta, amelyek eltömítették a pórusainkat is.

A bőrápolást már fiatalabb korban el kell kezdeni. Fotó: Getty Images

Hasonló problémát idézhet elő az is, ha gyakran mossuk meg forró vízzel az arcunkat. A túlzott meleg ugyanis eltávolíthatja a bőr felszínéről az ott található természetes olajokat. A lemosáshoz ezért szakemberek szerint is a langyos víz a legmegfelelőbb. Ellenzik ezen kívül az erős szappanok használatát, valamint azt, hosszasan időzzünk a fürdőben vagy a zuhanyzóban. Így ugyanis eltávolítjuk a természetes bőrlipideket. Ezek a glicerint és zsírsavat tartalmazó molekulák nemcsak a fertőzésektől védenek meg bennünket, hanem megakadályozzák a nedvesség elpárolgását is. Könnyű tönkretenni a lipidréteget úgy is, ha a hámlasztást visszük túlzásba, azaz túl gyakran, vagy túl intenzíven végezzük. Ne felejtsük el azt sem, hogy hidratálni nemcsak kívülről, hanem belülről is kell a szervezetünket. Fogyasszunk hát minden nap bőségesen folyadékot. Ezt természetesen a bőrünk is meg fogja hálálni.

Kipirosodott

Tartósabb bőrpír megjelenésére elsősorban a hiperérzékeny bőrűeknek van esélyük, bőrápolásnál pedig azt a hibát szokták véteni, hogy nem vizsgálják meg elég alaposan a termékek összetevőit. Ha ugyanis olyan krémet, vagy testápolót kennek magukra, amely tartalmaz különböző irritáló anyagokat, mint például illatanyagot, vagy alkoholt, esetleg nem szennyeződésmentes a csomagolása, előfordulhat, hogy piros foltok alakulnak ki az arcukon és a testükön. Akkor is vörössé és fájdalmasan feszülővé válhat a bőrünk, ha nem jól választottunk arclemosót, azaz a tisztító hatása számunkra egyszerűen túl durva és erős. Ugyanez vonatkozik a bőrradírra is: érdemes odafigyelni, hogy csak gyengéden szemcsés változatot válasszunk, és legfeljebb hetente kétszer alkalmazzuk.

Zsíros, pattanásos lett

Az egyik leggyakoribb bőrápolási hiba az, ha nem tudjuk, hol a határ. Jó példa erre az arcbőr túlzásba vitt tisztítása. Naponta egyszer vagy kétszer bőven elegendő ezt megtennünk, különben azzal kell szembesülnünk, hogy fokozódik bőrünk faggyútermelése, és még pattanások is megjelennek rajtunk. Sőt, iktassunk be olyan napokat az időbeosztásunkban, amikor egyáltalán nem használunk sminket, és ilyenkor egy ideig mellőzzük az arclemosókat is. Bőven elég lesz a langyos víz a felületi szennyeződések eltávolításához.

Megereszkedett

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy amikor vizes az arcbőrük, jó alaposan megdörzsölik a törülközőjükkel. Hiába érzik azt, hogy ettől felfrissültek, a valóságban inkább azt érik el vele, hogy az elasztin rostok megnyúlnak, így a bőrük gyorsabban elveszíti a rugalmasságát. Érdemes tehát odafigyelni arra, hogy a nedvességet óvatosan itassuk fel egy tiszta, puha törölközővel. Ugyanez vonatkozik a krémezésre is: ráncosodásra hajlamos területen, például a szem alatt, nem szabad durván elkenni a különböző termékeket, inkább csak óvatos, apró, ütögető mozdulatokkal kell eloszlatni a felületen.