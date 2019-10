Fiatalabb kéz, néhány egyszerű trükkel

Az arcon kívül a kéz árulkodik talán legjobban az illető személyiségéről, testi-lelki állapotáról, élethelyzetéről, koráról, magán viseli az életút nyomait. Hogyan gondoskodhatunk fiatalon tartásáról?

Életünk a kezünkben Nézzen a kezére, figyelje meg alaposan, mintha most először látná! Ápolt, puha bőrű, makulátlan kézfejet lát, arányosan keskenyedő ujjakat, párnás, sima tenyeret? Esetleg májfoltokkal tarkított, ráncos kézhát van a szeme előtt, sárgás, pergamenszerűen száraz bőr, amelyből kék erek emelkednek ki, duzzadt ujjakkal, megvastagodott ízületekkel, bőrkeményedésekkel, régi sérülések nyomaival? Láthatja, milyen sok mindent elárul Önről a keze: nemcsak az életkorát, hanem a saját egészségéhez, kényelméhez való hozzáállását is, sőt tapintatlanul utal az eddigi életútjának nehézségeire, mostani egzisztenciájára is. A kéz ápolása, fiatalon tartása legyen ugyanolyan fontos, mint az arcé, hiszen ugyanúgy a személyiségének része, annak lenyomatát őrzi!

Hogyan öregszik a kéz? A kézbőr korát annak kollagéntartalma mutatja. Ennek a vízben oldódó fehérjének a kötőszövetek kialakításában, a bőr rugalmasságának megőrzésében és a nedvesség felszívásában van szerepe. A kollagén-molekulák azonban az idő múlásával oxidálódnak, kötéseket hoznak létre, megszilárdulnak és nem képesek a tökéletes nedvszívásra. A kézbőr öregedésének egyik legfontosabb jele a bőr szárazzá válása, elvékonyodása, rugalmatlansága, amelyek miatt a vonalak, ráncok láthatóbbá válnak a kéz bőrén, leghamarabb a kézháton, amely a leginkább ki van téve a napfény károsító hatásának. Emellett a kézháton megjelenő barna foltok (amelyeket a köznyelv tévesen nevez " májfoltoknak "), hólyagok, bevérzések, kékesfekete anyajegyek, kitágult erek, bőrkeményedések, tyúkszemek és a kéz hideggé válása jelzi a kéz öregedését.

Csípje meg! Egy egyszerű próba is jól mutatja, mennyire előrehaladott a kézbőr öregedése: csípjen bele a kézhátának bőrébe, majd engedje el! A fiatalos, rugalmas, kollagénben gazdag bőr azonnal kisimul, ötven év felett azonban, vagy ha nagyon száraz, rossz állapotban van, akár több másodpercbe is beletelik, míg elsimul a parányi csípés nyomán maradt kis bőrkiemelkedés, kúpocska.

Nem csak a kor számít Az életkor fontos, de a bőr "éretté válásának", öregedésének nem ez az egyetlen oka, hanem a legkülönbözőbb környezeti tényezők is okozhatják az idő előtti rugalmatlanságát, esztétikai elváltozásait. A kéz is a fénynek, pontosabban az UV-sugárzásnak leginkább kitett bőrfelületek közé tartozik, így a napfény hatása is hamar megmutatkozik. A dohányzás érkárosító hatása először a periférikus érrendszeren jelentkezik, így a kéz hajszálereiben is romlik a keringés: az érfalak sérülékenyebbek lesznek, egy-egy kis ütés, sérülés is bevérzést, kék-fekete nyomot hagy a bőrön. Az alkoholfogyasztás ártalmai, a kitágult pórusok, esetleg a bevérzéses, megpattant hajszálerek szintúgy nyomot hagynak a kéz bőrén is. A klíma, az időjárás, a környezeti hatások ugyancsak befolyásolják a bőr állapotát: a szél, az alacsony páratartalmú helyiség, a fűtés, a légkondicionáló, az erős, antibakteriális hatású szappanok, oldószerek használata további károsodásokat okoz.

Fáradhatatlanul tevékenykedő kezek Alig van olyan mozgásforma, fizikai aktivitással járó munka vagy hobbi, amiben ne lenne fontos szerepe a kezeknek. Munka közben kitesszük a víz, a levegő, a legkülönfélébb vegyszerek hatásának, súlyt emelünk, terhet cipelünk, folyamatosan tevékenykedünk velük. Az természetes, hogy a legnehezebb vagy legtöbb szennyeződéssel járó, erős vegyszerekkel végzett munkához védőkesztyű viselése ajánlatos. Ugyanakkor nemcsak extrém esetekben kellene gondolni a kéz védelmére, hanem folyamatosan: a tisztítószerek használata még allergiára való hajlam nélkül is árt, hiszen lipideket von ki a kéz bőréből, amely ezután, ha nem teszünk ellene, érdes, repedezett, feszülő lesz, és viszkethet is.

Belső változások Belső tényezők is meghatározzák a bőr öregedésének normál biológiai folyamatát. Ilyenek például a lassult sejtregeneráció, a csökkent faggyú- és verejtékmirigy-kiválasztás és az alacsonyabb ösztrogéntermelés. Az ösztrogén előnyösen hat a bőr vízháztartására, de a menopauza idején csökken a mennyisége, ami a bőr szerkezetében szintén változást okoz. Az öregedés folyamata során a bőr alatti zsírszövet vékonyodik, a kötőszövet veszít rostos szerkezetéből és vízmegkötő-képességéből. A rugalmas rostszálak degenerálódnak, ami ráncosodáshoz vezet. Az epidermis egyes rétegei közötti határvonalak elmosódnak, a sejtek összehúzódnak, és a bőr vékonyabb lesz.