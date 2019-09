Arcápolási trükkök érzékeny bőrűeknek

Az érzékeny bőr ápolásánál az elsődleges feladatok közé az arc védelme, megnyugtatása, illetve a kellemetlen tünetek (mint amilyen a bőrpirosodás) megszüntetése tartoznak. Úgy kell megválasztani az ápolószereket, hogy azok ne fokozzák az egyébként is érzékeny bőr irritáltságát, de erősen hidratálják és védjék azt.

Minél egyszerűbb, semlegesebb egy ápolószer, annál hatékonyabb lehet az érzékeny bőrűek számára. A leggyakrabban ugyanis a különböző adalékanyagok, színezékek, illatosítók, növényi kivonatok váltják ki a túlérzékenységi reakciót. Így ezeket mindenképpen kerülni kell!

Az érzékeny bőr esetén sokszor a túlzott szárazsággal, illetve a lipidhiánnyal is meg kell küzdeni: a bőr húzódik, feszül, ami a viszketéssel, égő érzéssel járó tüneteket csak még súlyosabbá teszi. A fokozott szárazság pedig gyorsabb öregedéssel is együtt jár.

Arctisztításhoz kímélő, illatanyagoktól és színezékektől mentes, krémes lemosót válasszunk. A szappant, illetve az antibakteriális vegyületeket is tartalmazó készítményeket kerüljük, mert ezek erősen száríthatják a bőrt.

Tudta-e?

Az érzékeny bőrnek is lehetnek "altípusai", attól függően, hogy milyen módon jelentkeznek a tünetek. Van, akinél pattanások jelentkeznek, mások égető és viszkető érzésre panaszkodnak.



A "hipoallergén", illetve "érzékeny bőrre is alkalmas" szlogen manapság igen népszerű, gyakran olyan termékeket is megpróbálnak ezekkel vonzóbbakká tenni, melyek nem megfelelőek a valóban érzékeny bőr ápolására!