A viszketés 8 lehetséges oka

Nagyon gyakran ártatlan okok húzódnak meg a viszketés mögött, de fontos szakorvos véleményét is kikérni a panasszal kapcsolatban. Ki kell ugyanis zárni az olyan ritkább okokat, mint például az idegek, a vese, a máj vagy apajzsmirigyegyes betegségei. A pontos diagnózis felállításához éppen ezért figyelembe kell venni, hogy állandóan vagy időszakosan jelentkezik-e a viszketés, a teljes testet érinti vagy csak bizonyos területet, enyhe vagy erős viszketésről van-e szó, mióta tart a panasz, illetve van-e meghatározható kiváltó oka. Az alapos kikérdezés és vizsgálatok után a szakember meg tudja határozni viszketés hátterében álló problémát és a megfelelő kezelést. A leggyakoribb okokat dr. Borbola Kinga, a Dermatica bőrgyógyász-kozmetológusa ismerteti.

Száraz bőr, csípés vagy gyógyszer

Nagyon gyakran a száraz bőr kezd viszketni, különösen a hidegebb hónapokban. Ez sokszor pikkelyes bőrfelszínnel jár együtt. Ilyen esetben a gyakori, rendszeres hidratáláson kívül a bőrgyógyász életviteli tanácsokat és megfelelő, speciális készítményeket is ajánlani tud.

Szúnyog, pók, ágyi poloska és más rovarok is ejthetnek olyan csípést, amely viszketést és irritációt okoz. Az esetek döntő többségében ezek semmiféle kezelést nem igényelnek, de ha a viszketés nem múlik néhány nap alatt, esetleg súlyosbodik vagy a csípés helye felülfertőződik, érdemes megmutatni egy orvosnak.

Viszonylag gyakori, de bizonyos gyógyszerek szedése - főként a receptköteles opioidszármazékok és a magas vérnyomásra adott készítmények - esetén viszketés jelentkezik mellékhatásként, kiütésekkel vagy anélkül. Erről mindenképpen beszélni kell azzal az orvossal, aki elrendelte a kezelést, gyógyszerváltással ugyanis a legtöbb esetben megoldható a probléma.

Idegi rendellenességek, betegségek

Bizonyos idegeket érintő rendellenességek, betegségek is okozhatnak viszketést. Ilyen például a stroke, a cukorbetegség vagy a herpeszvírus okozta betegség után jelentkező arcidegzsába (neuralgia). De az idegeket érintő sérülések következményeként is jelentkezhet ez a panasz. Ilyenkor a neurológus vagy az adott szakorvos kezelése szüntetheti meg a tünetet.

Vese- és májbetegség

A vesebetegség is járhat viszketéssel, különösen előrehaladott stádiumban. Ennek konkrét kiváltó oka azonban még nem teljesen ismert. Ebben az esetben nemcsak nefrológust, de bőrgyógyászt is ajánlott felkeresni, mert az alapbetegséget figyelembe véve elrendelhető a viszketést enyhítő gyógyszeres kezelés.

Emellett egyes májbetegségek - például májzsugorodás (cirrózis) vagy hepatitisz - is okozhatnak viszketést, amely általában a tenyéren és a talpon a legkínzóbb. Néhány betegnél a meleg és az éjszaka fokozza a tünet súlyosságát. Ezt mindenképpen szakorvosnak kell kezelnie.

Bőrdaganat és limfóma

Bár a bőrdaganatok nem feltétlenül járnak látványos tünetekkel, ám korai jelként néha jelentkezhet viszketés. Akár erről a panaszról, akár más gyanús változásról van szó, a bőrgyógyászati ellenőrzés mindenképpen fontos, hiszen a korai felismerés akár életmentő is lehet. Továbbá a nyirokrendszer daganatos megbetegedése (limfóma) is előidézheti ezt a panaszt. Ilyenkor is elsősorban az alapbetegséget kell kezelni.