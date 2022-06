Árthat a bőrnek a borostás csók

Meglepő lehet, hogy milyen sok kellemes dolgot abba kellene hagynunk, amennyiben hermetikusan védeni akarnánk bőrünket a külső behatásoktól. Szakértők szerint például nem jó ötlet hagyni, hogy a kutyánk rendszeresen nyalogassa az arcunkat. Az eb nyála ugyanis tele van baktériumokkal, melyek a bőrünkre kerülve elszaporodhatnak és pattanásokat okozhatnak, illetve súlyosbíthatják a már meglévőket.

A puszilkodás, csókolózás sem ajánlott "mitesszerügyi" szempontból, hiszen elősegítheti a pórusok eltömődését –különösen akkor, ha annak a bőre, akiével az arcunk érintkezik, zsírosabb típusú. Arról nem is beszélve, hogy az erősebb borosta, szakáll, bajusz felkarcolhatja a bőrt, irritációt okozva. Noha a felületi karcolás hamar elmúlik, rövid idő alatt is sérülhet a bőr védőrétege, amely megnövelheti a pórusok elzáródásának, illetve a pattanások és mitesszerek kialakulásának esélyét.

Tisztítsuk a telefont és pihenjük ki magunkat

Egészségügyi szempontból ugyanakkor nem árt tudni néhány praktikus dolgot arról, hogy magunk körül mit tehetünk a tisztább bőrért. Először is fontos, hogy rendszeresen tisztítsuk meg a telefonunk kijelzőjét, hiszen az gyakran érintkezik az arcunkkal. Sokaknál figyelhető meg, hogy azon az oldalon, amelyiken a telefont tartják, több a pattanásuk, illetve a mitesszerük. Éppen ezért érdemes a mobilunk hátlapját és kijelzőjét is rendszeresen megtisztítani.

A borostás csók sem tesz jót a bőrnek. Fotó: Getty Images

Ha a szánk körül van feltűnően sok mitesszerünk, pattanásunk, akkor a fogkrémünk, pontosabban a benne lévő sodium lauryl sulfate (SLS) is lehet a ludas, mely egyesek bőrét irritálhatja. Nekik érdemes kifejezetten SLS-mentes fogkrémet keresni.

Hajat mosni, sampont és hajkondicionálót használni mindig arctisztítás előtt ajánlott, mivel ezekben is lehetnek olyan anyagok, amelyek elzárhatják a pórusokat. Ha viszont hajmosás után tisztítunk arcot, akkor egyúttal ezeket is eltávolítjuk a bőrünkről.

Vannak, akiknél az alváshiány és a krónikus fáradtság nagyon hamar az arcukon is meglátszik, mivel hajlamosabbá teszi a bőrüket a gyulladásokra, emellett pedig a faggyútermelődést is felerősítheti. Ez egy újabb indok arra, hogy kiderítsük, mi okozza az esetleges alvásproblémáinkat, mert ezzel a bőrünket is hatékonyabban óvhatjuk.