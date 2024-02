Íme a porszívó, aminek az odaszáradt sár sem akadály

Az úgynevezett nedves porszívók egyre nagyobb teret hódítanak, ami nem csoda, hiszen nem csak leegyszerűsítik a takarítás folyamatát, hanem amellett, hogy helytakarékosak – egyszerre több háztartási gépet helyettesítenek – de még környezetvédelmi szempontból lehetnek előnyeik. Hogy miért? Mert az igazán jól működő változatok vegyszermentesen, tiszta vízzel is kiválóan teljesítenek. Ilyen a Dyson V15s Detect Submarine névre keresztelt álló porszívó is, ami ráadásul praktikusan vezetéknélküli használható, és amelyet nekünk is volt alkalmunk kipróbálni.

FOTÓ: HAZIPATIKA.COM

Tengerkék vibrálás

A márka többi porszívójához hasonlóan a Submarine is kifogástalan csomagolásban érkezett: minden egyes alkatrészét külön dobozoltak, ezzel gondoskodva a sérülésmentes szállításról és tárolásról. Már a kicsomagolásnál azonnal látszik, hogy nem bóvli, gyorsan amortizálódó eszközökkel van dolgunk, hanem bizony magas minőségű termékkel. Először a különböző tisztítófejek kerültek elő a csomagból: a mindenféle padlótípushoz használható, anti-tangle (gubanc-gátló) technológiával rendelkező, digital motorbar tisztítófej, az elsősorban kárpitok takarításához ajánlott motorizált tisztítófej, a trükkös sarkokok és a nehezen elérhető szűk helyek tisztításához tervezett rézszívó fej, a széles szívófejből és puha fejből álló kombi szívóka, a nehezen elérhető helyekhez használható rézszívófej, valamint a porszívó újdonsága, a Submarine (tengeralattjáró) névre keresztelt nedves tisztítófej. Ez utóbbi színe stílusosan a tengert idéző kék árnyalataiban pompázik, de a porszívó különböző alkatrészein továbbra is dominálnak a vibráló sárga, az élénklila és tűzpiros árnyalatok is (amelyekről ezúttal stílusosan a korallzátonyok tarka élővilága jutott eszembe).

Töltés és üzemmód választás

Mielőtt nekiálltam volna a próbának, először teljesen feltöltöttem a továbbfejlesztett, hétcellás akkumulátort. Ez a nulláról 4,5 órát vett volna igénybe, de mivel nem teljesen lemerülve került hozzám, ezért ennél jóval hamarabb készen lett. A készülékhez tartozik egy falra szerelhető dokkoló állomás, amelyet a porszívó töltéséhez és a tárolásához használhatunk. A gyártó – teljesen feltöltött állapotban – 60 perc üzemidőt ígért, ami valószínűleg lehetséges a gyakorlatban is, mivel én összesen bő 45 percig használtam a porszívót Eco üzemmódban, de a végére sem merült le.

A porszívón összesen három üzemmód közül választhatunk: Auto módban optimalizálja a szívóerőt és az üzemidőt, az Eco hosszabb takarításokhoz ajánlott, a Boost pedig a gyors és intenzívebb műveletekhez lett tervezve. A készüléken található LCD-kijelzőn nem csak üzemmódot válaszhatunk, hanem használat közben valós idejű jelentéseket láthatunk a teljesítményről, valamint információt kaphatunk az akkumulátor élettartamáról, illetve a karbantartási figyelmeztetések is megjelennek rajta.

Első lépés: porszívózás

Bevallom, hogy az összes közül a kedvenc tisztítófejem a világító volt, amit egyszerre szerettem, de amitől egy kicsit azért szorongtam is. Ennek oka, hogy olyan csodálatosan megvilágítja az összes apró porszemet, hogy egyrészt öröm volt nézni, másrészt viszont kissé aggasztó is, hiszen tökéletesen rámutatott arra, hogy sokkal piszkosabb a lakás, mint azt képzeltem. Mentségére legyen mondva, hogy miután erre rávilágított, gyorsan segített abban, hogy minden nemkívánatos porszemtől gyorsan megszabaduljunk. Porallergiásként ez nagyon megnyugtató volt.

FOTÓ: HAZIPATIKA.COM

De essen szó a másik két hengerkeféről is, amelyek használata közben újra és újra rácsodálkoztam arra, hogy nem akadnak meg bennük a hajszálak. Pedig abból nálunk akad bőven, ráadásul főleg az én hajszálaim szoktak bámulatos formációkban körbe csavarodni a hagyományos porszívófejeken úgy, hogy a végén csak kisebb műtétekkel lehet róluk eltávolítani. De nem ennél a porszívónál, itt ugyanis maguk a fejek képes arra, hogy másodpercek alatt legörgessék magukról és beszippantsanak minden egyes hajszálat. Ráadásul a készüléknek olyan szívóereje van – a motorja percenként 125.000 fordulattal működik – hogy még a hosszúszálú szőnyegből is kikapkodja mindegyiket, pedig az a hagyományos készülékeknél kifejezetten nehézséget szokott okozni.

Nedves tisztítás

Miután elkészültem a porszívózással, következhetett a felmosás. Ehhez a felmosófejet a használata előtt fel kell tölteni – 3 deciliter – vízzel vagy hígított tisztítószerrel. Mivel a gyártó szerint ez utóbbi nélkül is működik a rendszer, ezért én készségesen szót fogadva valóban csak sima, csapvizet használtam. Környezet- és pénztárcabarát, de lássuk mire lesz elég! A viszonylag tiszta kövön nem is volt ezzel semmi probléma, de szerettem volna megnézni azt is, hogy mit kezd a nagyobb szennyeződésekkel. Mivel a lakásban éppen nem találtam semmilyen drasztikus maszatolás, ezért gondoltam készítek egy szép, nagy, mesterséges sárfoltot. Szándékosan behordtam, szétkentem, hagytam megszáradni, majd ráengedtem a készüléket. Ezt oldd meg ha tudod!

FOTÓ: HAZIPATIKA.COM

Ismét lenyomtam a fő egység markolatán lévő ravaszt, amely hatására megnedvesedett henger, és máris pörögve sikálni kezdte a botcsinálta saramat. Várható volt, hogy most már nem lesz elegendő csupán egyszer végig húznom rajta, de a harmadik-negyedik csúsztatásra az odaszáradt, súlyos mocskot is tökéletesen felsúrolta. A Submarine igazán jól teljesített, nem hagyott maga után nedves foltokat, a – külön gyűjtött – koszos lé pedig folyamatosan kiszívódott a hengerkeféből minden forgásnál. A gyártó szerint nem csak a sártípusú kosszal bánik el ilyen jól, hanem az odaszáradt fogkrémmel vagy akár a kiömlött bébiétellel is, amit a látottak után készséggel el is hiszek. Végül a teljes lakást – nincs egészen 60 nm – felmostam vele, ehhez azért egyszer még menet közben is töltenem kellett a tartályt.

Hepa szűrés és karbantartás

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a porszívó természetesen olyan teljesen zárt HEPA-szűrővel rendelkezik, ami – a többi Dyson készülékhez hasonlóan – megköti a mikroszkopikus port, és tiszta levegőt bocsát ki. Eltávolítja például az erősen allergén penészspórát, poratkát és a kisállatkorpa méretű részecskéket is, a 0.77 literes portartály pedig valóban egyszerűen és higiénikusan üríthető. Természetesen mosható a szűrő és a kefék is. A gyártó azt javasolja, hogy a nedves hengerkefét minden használat után tisztítsuk ki, amelyre az én sárkupacom után valóban nagy szükség is volt.

Előnyök és hátrányok

A készülék előnyei közé tartozik a Dysontól már megszokott – és elvárt – teljesítmény, ami ezúttal is jól működött: kiválóan feltárja, felszívja és magába zárja a különböző szennyeződéseket, valamint most már fel is mossa a lakást. Tetszetős dizájn, minőségi alkatrészek, praktikus méret, könnyű kezelhetőség, vezeték nélküli szabadság és a bizonyosság, hogy ez a porszívót tényleg többet nyújt egy hagyományosnál. Ha valaki kisgyermekkel vagy házikedvenccel él együtt, akkor pláne jó szolgálatot tehet, ráadásul lakótelepen praktikusan takaríthatunk vele autót is, hiszen egy mozdulattal kéziporszívóvá alakítva, konnektor nélkül használható. A hangja kifejezetten halkan búgó – a szomszédok egész biztosan nem hallják meg – a felmosófunkciója pedig megkímél minket a hagyományos felmosással járó vödörcipeléstől és ezáltal a súlyosabb mozgásszervi panaszoktól.

A Dyson V15s Detect Submarine készüléknek egyik hátránya, hogy nem tud egyszerre porszívózni és felmosni, amelyre a piacon kapható más márkák közül már néhány képes. Szintén sokakat rosszul érinthet a készülék magas ára is (a gyártó oldalán jelenleg 399 990 Ft), de ha külön vezeték nélküli álló porszívót és külön elektromos felmosógépet veszünk, már nem biztos, hogy akkora az árkülönbség. Szintén rossz hír lehet az is, hogy a készülékhez tartozó felmosófej nem kompatibilis a korábbi Dyson porszívókhoz, ezért ahhoz, hogy használhassuk, meg kell vásárolni a teljes csomagot.

A teszthez a készüléket Kávé&Hűtő Profi Kft., a Dyson márka hivatalos magyarországi forgalmazója biztosította.