Egy krém, amellyel csökkenthetők az arcbőr foltjai

A melazmáról érdemes tudni, hogy hormonális változások hatására jelennek meg az arc különböző részein. A teljesen ártalmatlan, kizárólag esztétikai problémát jelentő elváltozások azonban nemcsak a kismamákat érintik, hanem előjöhetnek például fogamzásgátlószerek használata mellett vagy a változókor során is. Nálam éppen ez utóbbiról van szó: a bosszantó kis árnyak a premenopauza kezdetén jelentek meg először, azóta pedig hol halványabban, hol pedig erőteljesebben megmutatkoznak.

Az én kis barna foltjaim a homlokom két oldalán és az orrom környékén látszanak a legjobban. Télen minimális mértékben, azonban a tavaszi napsütéssel erőre kapnak, és ahogy haladunk a nyári kánikula felé, egyre erőteljesebb a szereplési vágyuk. Mivel kifejezetten világos bőrű vagyok és könnyen leégek, ezért az fel sem merülhet bennem, hogy tavasztól őszig fényvédő nélkül lépjek az utcára. Nyáron képes vagyok akár tíz perc alatt is leégni, ezért még a legrövidebb utakra is be kell kennem magamat valamivel. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy mivel.

Sokáig keresgéltem

Az évek során számtalan napvédőt tartalmazó kozmetikummal volt dolgom, de nagyon nehezen találtam meg az igazit. Elsősorban azt tapasztaltam, hogy a többségük felkenés után olajosan fénylik, nem szívódik be rendesen a bőrömbe, vagy ha mégis, egy idő után egyszerűen hajlamos vagyok az egészet leizzadni.

Nem könnyű megtalálni a számunkra legmegfelelőbb kozmetikumokat. Fotó: Getty Images

Emellett ott van az a kellemetlen érzés is, mintha nem kapna levegőt a bőröm, a sminkem szanaszét kenődik, és végül nemcsak a barna foltjaim jelennek meg mellettük úgy, hanem sokszor még néhány pattanás is. Néhány azért egy fokkal jobb volt a többinél, párat valóban nem izzadtam le, sőt még a fedést is biztosították, de alattuk a bőröm mégis tovább foltosodott.

Krém, amelyet pigmentfoltok ellen fejlesztettek ki

A pozitív változást akkor következett be, amikor elmentem a munkahelyem által szervezett csapatépítő hétvégére, ahol három kolléganőmmel foglaltuk le egy szobát. Együtt készülődtünk a javarészt szabadtéri programokra is, és természetesen hosszan kielemeztük, hogy ki mit vesz fel és miket ken magára. Ekkor került elő az egyikük neszesszeréből a Bioderma Photoderm M névre hallgató védő és tonizáló krém is, amelyet kifejezetten pigmentfoltok ellen fejlesztettek ki. A kolléganőm nagyon meggyőzően állította, hogy az SPF 50+ napvédelemmel bíró készítmény kifejezetten komplex: nemcsak a káros sugarak hatásaitól óvja a bőrt, hanem miközben lefedi a már kialakult bőrhibákat, megelőzi az újabbak keletkezését is.

Nem nagyon reménykedtem, hogy nálam is működni fog, de mivel felajánlotta, hogy próbáljam ki, nem volt vesztenivalóm: felkentem, szépen, egyenletesen és elég vastagon ahhoz, hogy valóban megóvjon a napsugaraktól. Az már elsőre feltűnt, hogy a gél-krém textúrája nagyon szépen fedi a foltokat, nem zsíros, nem ragad, ráadásul nem tartalmaz illatanyagot sem, kifejezetten érzékeny bőrűek számára is ajánlott. Néhány óra múlva azt vettem észre, hogy hiába a kánikula és a sok őrülten pörgős program, még mindig nem csurog le az egész az arcomról, hanem továbbra is olyan, mintha frissen púdereztem volna. Mindezt természetes módon, nem úgy, mint egy maszk, ami sok terméknél szintén probléma szokott lenni, akárcsak az, hogy a különböző krémek alatt kivörösödik az arcom. Itt erről szó sem volt.

Mivel szinte egész nap szabadtéren voltunk, nagyon kíváncsi voltam arra, hogy vajon mennyire óvott meg a további foltok kialakulásától? Meglepve tapasztaltam, hogy tökéletesen: nem jelentek meg újak, és a korábbiak sem sötétedtek tovább. Mivel a termék nekem több ponton is átment a vizsgán, ezúttal hazatérve, magabiztosan vehettem egy sajátot, amit bevallom, azóta is imádok. Szép a színe, a bőrömhöz nagyon hasonló tónusú, és ahogy a csomagolásán olvastam, a legmagasabb kékfény elleni védelmet nyújtja a piacon. Azt is a leírásából tudtam meg, hogy a glabridinnel dúsított összetevője biológiailag is szabályozza a pigmentációt, ami szintén közrejátszik abban, hogy megelőzi a foltosodást. Egy biztos: nekem nagyon bevált, sok év után végre valóban megtaláltam azt a készítményt, aminél nem kell kompromisszumot kötnöm, hanem minden szempontból megfelel az elvárásaimnak.