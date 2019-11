Természetes módszerek a torokfájás kezelésére

Régi és jól bevált módszer például, ha lenyelünk egy-két evőkanál mézet , mert ez "bevonja" a torkunknak, csökkentve az irritációt, ráadásul a méznek még antibakteriális hatása is van . A mézes-citromos tea éppen ezért nagyon jó ötlet. Az édesgyökérből készült tea fogyasztását javasolják leginkább a szakértők, mivel ennek a gyógynövénynek erős gyulladáscsökkentő hatása van.

Gyógynövények torokfájásra A torokfájás az egyik leggyakoribb panasz, elsősorban az őszi-téli hónapokban. Afájdalomeredete lehet vírusos vagy bakteriális fertőzés, allergén anyag, de túlerőltetés, sőt refluxbetegség is. Hogyan enyhíthetjük a tüneteket egyszerű, természetes módszerekkel?

A sós vizes öblögetést, gargarizálást sem véletlenül javasolja a népi gyógyászat - ez olyankor is hatásos, amikor a torkunk a száraz levegő vagy valamilyen allergia miatt fáj és irritált. A só mellettEzen kívül a almaecet is segíthet, szintén langyos, vagy meleg vízzel elkeverve.

Vajon mi okozza?

Az is nagyon fontos, hogy megszüntessük a környezetünkben azokat a tényezőket, amik a torokfájást okozhatják vagy súlyosbíthatják. Ha például rendszeresen reggel érezzük a torokkaparást, az azért is lehet, mert éjjel a szánkon keresztül vettünk levegőt, de attól is, hogy refluxunk van. Ebben az esetben ügyeljünk arra, hogy a párnáinkat úgy rendezzük el, hogy a fejünk kissé meg legyen emelvealvásközben.

Emellett a túl száraz levegő is ludas lehet, ilyenkor pedig mindenképpen érdemes bevetni egy párásító készüléket. Ha ez nem megoldható, helyette jó ötlet lehet egy vízzel (és illóolajokkal) töltött kerámia edényt helyezni a fűtőtestre.

Ha egy hétnél tovább tapasztaljuk a torokfájás- vagy kaparás tüneteit, érdemes lehet orvoshoz fordulni, hogy kizárjuk a komolyabb betegségek lehetőségét. Ez különösen a dohányosok esetében fontos.

Forrás: rodalesorganiclife.com