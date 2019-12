Mire jó a keserűsó?

Szebbé teszi a bőrt

Használható testradírként, mitesszerek ellen és arctisztítóként is. Egészséges, mert a legtöbb, a boltokban kapható arctisztító készítménnyel ellentétben nem tartalmaz műanyagot és egyéb mesterséges anyagokat. Gyengéden tisztít, ráadásul nem szennyezi a környezetet és nem dugul el tőle a lefolyó sem.

Jót tesz a hajnak

Ha valakinek gyenge, tartás nélküli a haja, annak érdemes kipróbálnia, hogy a hajbalzsamjába keserűsót kever, és 10-15 percig a tincsein hagyja, majd leöblíti. Ez a trükk nem csak egészséges, de dúsabbnak mutatja a hajat, fényt és tartást adva neki. Ha pedig vízzel elkeverve pasztát készítünk belőle, amivel átdörzsöljük a fejbőrünket, azzal segíthetünk eltávolítani a fejbőr elhalt hámsejtjeit és enyhíthetjük a fejviszketést.

A puffadást, vizesedést is megszüntethetjük vele, mert segít eltávolítani a mérgeket és a felesleges vizet a szervezetből. Annyiszor fél csésze keserűsót adjunk egy kád vízhez, ahányszor 20 kilók vagyunk (40 kg - egy csésze, 60 kg - másfél csésze, stb.), és 15-20 percen át relaxáljunk ebben a fürdőben, majd zuhanyozzunk le. Heti egy-két alkalomnál többször ne használjuk a keserűsós fürdőt.

Megnyugtat kívül-belül

Ez a vízkúra egyébként nagyon jót tesz a fájó izmoknak, ízületeknek is, sőt, egyeseknél még a vajúdás kezdeti fájdalmait is csökkentheti. Segít megnyugtatni az idegeket, mert egy kutatás szerint a keserűsóban lévő magnézium csökkenti a szervezetben lévő stresszhormon, a kortizol szintjét. Ráadásul még a csontoknak is használ.

Nagyon fontos tudni, hogy a keserűsót belsőleg jobb, ha nem alkalmazzuk. Bizonyos tisztítókúráknál első lépésként vízbe kevert keserűsó fogyasztását írják elő, de inkább ne próbálkozzunk ilyesmivel, mert hirtelen rosszullétet, nagyon erős hasmenést és hányást okoz.

