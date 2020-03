Galagonya: a legjobb szíverősítő, vérnyomáscsökkentő

Öregkori szívpanaszokra, illetve a szívizmok degenerációs megbetegedéseire ajánlott fogyasztása. Napi 2-3 csésze galagonyateát igyanak akut probléma esetén, megelőzésre heti egy alkalommal is elegendő. A megelőzés szempontjából fontos tartós, folyamatos fogyasztása.

Felhasználási módjai

Terhesség alatt is fogyasztható. Mivel a központi idegrendszerre hat, szédülést, szorongást, szapora szívdobogást és rövid légzést lehet vele kezelni. Az ideges görcsök ellen is jó hatású. Stresszoldó, nyugtató, altató hatása van. Csökkenti a vértolulás veszélyét. Fülzúgásra is használjuk.csökkenti a hangulatváltozásokat, a hőhullámokat.a virágos hajtásvégből készítünk forrázatot, 15 percig áztatjuk, szűrjük. Szívpanaszok esetén naponta 2-3 csészével is lehet inni belőle. Ha nyugtató célból fogyasztjuk, lefekvés előtt langyosan igyuk meg, Ha vízhajtásra használják, mert arra is jó, akkor napközben igyák meg. Terméséből készíthetünk finom likőrt vagy különleges "szívlekvárt". Hozzávalók: 1 kg galagonyabogyó, ízlés szerint cukor, víz. A megtisztított piros bogyókat főzés előtt nyomkodjuk szét, és annyi vizet öntsünk rá, hogy egyharmadáig ellepje, tegyük hozzá a cukrot, majd főzzük puhára. Utána szitán törjük át, és lassú tűzön, állandóan kevergetve sűrítsük. Gőzöléssel tartósítsuk.Egy csészényi galagonya virágos ágvég, két csészényi cseresznye pálinka. Törjék össze a virágos ágvéget mozsárban. Öntsék a pálinkába, egy hónapig érleljék fénytől védett helyen. Szűrjék le, naponta kétszer egy mokkáskanálnyit igyanak belőle 20 napon át étkezések előtt. Megelőzhető vele a szívritmus zavar, a magas vérnyomás és az ideges szívdobogás. A szív karbantartására minden évben ismételjék meg ezt a kúrát.Kísérletek igazolják, hogy napi 2-3 galagonyatea rendszeres fogyasztása jelentősen javítja a szívbetegek állapotát, csökken a légszomj is. Mellékhatása hosszú távú használatnál sem ismeretes, ellenjavallata nincs. A nyugtató hatása fokozása érdekében jól társítható más gyógynövényekkel.Németországban, ahol a gyógynövényekkel való orvoslás igen elterjedt, legalább húszféle, galagonyát tartalmazó gyógyszert forgalmaznak, így a leggyakrabban használt orvosságok egyike lett.Habár a galagonya biztonságos és hatásos lehet a szívgörcs, a pangásos szívelégtelenség és a szívritmuszavarok kezelésében, ezek komoly, az életet is veszélyeztető betegségek, amelyek gyógyításához szakorvosra is szükség van. Aki az előírt gyógymód mellett a galagonyát is szeretné kipróbálni , konzultáljon kezelőorvosával. Arendszeres alkalmazásával és a kezelőorvos irányításával csökkenthetők a gyógyszeradagok.