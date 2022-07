Galagonya: a legjobb szíverősítő, vérnyomáscsökkentő

Bátran állíthatjuk, hogy a galagonya, ez a szúrós ágú, rendkívül hosszú életű cserje a szív megmentője. Az antik világban már ismert volt gyógyító hatása is, akkor főképp köszvény ellen használták. A 17. századtól kezdődően azonban már vérnyomás csökkentésre, szívpanaszokra javasolták az orvosok. Nagy becsben tartják a természetgyógyászok, lássuk, miért! A galagonya az egyik legjobb, ha nem a legjobb gyógynövény szívproblémák esetére, a szív gyógynövényének is szokták nevezni. Ismerjük meg felhasználásának módjait!

A galagonya a rózsafélék családjába tartozik és számos változata, alfaja ismeretes. A hazánkban őshonos fajok közül a cseregalagonya és az egybibés a leggyakoribb. Virága fehér, illatos, öt sziromlevélből áll. Mindkét faj a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozik. A sátorvirágzatuk április-májusban nyílik, ezt a virágos hajtásvéget májusban gyűjtik, míg a piros bogyós áltermést az első fagyok előtt, októberben szedik. Népies elnevezések: májusvirág, istenalma, isteni gyümölcs, gelegenye, giligán.

A másik nagyérdemű vérnyomáscsökkentő, szívgyógyító a fagyöngy. Itt megtudhat mindent arról, hogyan használja!

Mik a galagonya hatóanyagai?

Az isteni gyógynövény az öregedő szív elixírje, szívelégtelenség, ritmuszavarok, artériás görcsök elleni természetes gyógyszer, kiváló értágító. Hatóanyagai serkentik a szív működését, a keringést, vérnyomás- és koleszterincsökkentő. Nyugtató hatása miatt krónikus álmatlanság kezelésére is alkalmazzák. Hosszú távon is lehet használni, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt, mert nem halmozódik fel a szervezetben, így túladagolás nem fordulhat elő.

Galagonya, a szív megmentője. Fotó: getty Images

A galagonya gyógyhatásai

Rendkívül jó szíverősítő és szívnyugtató. Jótékony hatással van a fáradt, túlterhelt, stresszben élő szívre, rugalmasan tartja a szívizomsejteket, az érfalakat. Serkenti a szívizom vérellátását. Teája értágító és vérnyomáscsökkentő hatású, fogyasztása javallt koszorúér-betegségek esetén. Segít a vérkeringési problémák enyhítésében, visszaszorítja az érelmeszesedés kialakulását.

Öregkori szívpanaszokra, illetve a szívizmok degenerációs megbetegedéseire ajánlott fogyasztása. Napi 2-3 csésze galagonyateát igyanak akut probléma esetén, megelőzésre heti egy alkalommal is elegendő. A megelőzés szempontjából fontos tartós, folyamatos fogyasztása.

Terhesség alatt is fogyasztható. Mivel a központi idegrendszerre hat, szédülést, szorongást, szapora szívdobogást és rövid légzést lehet vele kezelni. Az ideges görcsök ellen is jó hatású. Stresszoldó, nyugtató, altató hatása van. Csökkenti a vértolulás veszélyét. Fülzúgásra is használjuk. Változó korban csökkenti a hangulatváltozásokat, a hőhullámokat.

Felhasználási módjai

Gyógyteának a virágos hajtásvégből készítünk forrázatot, 15 percig áztatjuk, szűrjük. Szívpanaszok esetén naponta 2-3 csészével is lehet inni belőle. Ha nyugtató célból fogyasztjuk, lefekvés előtt langyosan igyuk meg, Ha vízhajtásra használják, mert arra is jó, akkor napközben igyák meg.

Terméséből készíthetünk finom likőrt vagy különleges "szívlekvárt". Hozzávalók: 1 kg galagonyabogyó, ízlés szerint cukor, víz. A megtisztított piros bogyókat főzés előtt nyomkodjuk szét, és annyi vizet öntsünk rá, hogy egyharmadáig ellepje, tegyük hozzá a cukrot, majd főzzük puhára. Utána szitán törjük át, és lassú tűzön, állandóan kevergetve sűrítsük. Gőzöléssel tartósítsuk. Szívbarát tinktúra. Egy csészényi galagonya virágos ágvég, két csészényi cseresznye pálinka. Törjék össze a virágos ágvéget mozsárban. Öntsék a pálinkába, egy hónapig érleljék fénytől védett helyen. Szűrjék le, naponta kétszer egy mokkáskanálnyit igyanak belőle 20 napon át étkezések előtt. Megelőzhető vele a szívritmus zavar, amagas vérnyomásés az ideges szívdobogás. A szív karbantartására minden évben ismételjék meg ezt a kúrát.

Kísérletek igazolják, hogy napi 2-3 galagonyatea rendszeres fogyasztása jelentősen javítja a szívbetegek állapotát, csökken a légszomj is. Mellékhatása hosszú távú használatnál sem ismeretes, ellenjavallata nincs. A nyugtató hatása fokozása érdekében jól társítható más gyógynövényekkel.

Csökkenthetők vele a gyógyszeradagok

Németországban, ahol a gyógynövényekkel való orvoslás igen elterjedt, legalább húszféle, galagonyát tartalmazó gyógyszert forgalmaznak, így a leggyakrabban használt orvosságok egyike lett.

Habár a galagonya biztonságos és hatásos lehet a szívgörcs, a pangásos szívelégtelenség és a szívritmuszavarok kezelésében, ezek komoly, az életet is veszélyeztető betegségek, amelyek gyógyításához szakorvosra is szükség van. Aki az előírt gyógymód mellett a galagonyát is szeretné kipróbálni, konzultáljon kezelőorvosával. A galagonyatea vagy -tinktúra rendszeres alkalmazásával és a kezelőorvos irányításával csökkenthetők a gyógyszeradagok.