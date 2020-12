Ezek az italok segíthetnek legyőzni a másnaposságot

Egy görbe este utáni reggel igencsak kellemetlen tud lenni. Hányinger, esetleg hányás, szédülés, fejfájás, gyomorfájás, általános rossz közérzet,szédülés- csak néhány a másnaposság igencsak kellemetlen tünetei közül. Ilyenkor egyébként is fontos a sok folyadék, de nagyon nem mindegy, hogy milyen - a kutyaharapást szőrével típusú, tehát alkoholtartalmú italokat például mindenképpen kerülni kell a MensHealth által megkérdezett szakértők szerint.

Az első legyen a víz

Ugyanakkor az egyik legjobb, amit tehetünk, az a vízivás. Az első dolgunk legyen ébredés után meginni egy pohár vizet, mivel ez segít abban, hogy az alkohol minél hamarabb kiürüljön a szervezetünkből. Ha valamilyen C-vitaminos italport is keverünk bele, még jobb, és alapvetően is jó ötlet az extra C-vitamin, amely segít az alkoholfogyasztás melléktermékeként létrejött acetaldehid semlegesítésében.

Ébredés után egy jó nagy pohár vízzel indítsuk a napot, ha előző este többet ittunk a kelleténél.

Fotó: Getty Images

Így segít a kefir

Akik rendszeresen fogyasztanak alkoholt (és gyakran másnaposak), azok igyanak kefirt is rendszeresen, amely segít az emésztőrendszer egészségesen tartásában, hiszen probiotikus hatású. Az alkohol hatására felborulhat a bélflóra egyensúlya, ennek helyreállításában a kefir sokat segíthet.

h i r d e t é s

Nem véletlenül kívánják sokan a levest

Másnaposan sokan kívánnak levest, és a levesek közül a csontleves, illetve a sok csonttal főtt húsleves a leginkább áldásos hatású ilyenkor (de egy jó zöldségleves is remek ötlet). Nemcsak a szervezet hidratálásában segít, hanem a nátriumszint helyreállításában is, amely a sejtjeink folyadékháztartásának megfelelő működéséhez elengedhetetlen. Mivel az alkohol dehidratáló hatású, ilyenkor különösen fontos a folyadékpótlás, és erre a csontleves a lehető legjobb módszer.

Egyre rosszabb a másnaposság, ahogy öregszünk A másnaposság súlyosbodó hatásai arra emlékeztetnek, hogy a mértékletes ivás jó ötlet volna. A kor pedig az egyik legfontosabb tényező, amely fokozza a negatív hatásokat - állítják egészségügyi szakértők. További részletek korábbi cikkünkben.

A kókuszvíz is segíthet

A kókuszvizet sem véletlenül ajánlják olyan sokat másnaposság ellen. A természet sportitalaként is emlegetik, mivel remekül hidratál, emellett sok kálium is van benne, ami nagyon jót tesz azoknak, akik épp a macskajajból próbálnak kilábalni. Bevehetünk vele egy-két magnéziumtablettát is, de a magnéziumot egyébként a legjobb, ha még lefekvés előtt bevesszük, mivel segít, hogy jobban aludjunk. Az alkohol hatására sokan nem tudják végigaludni az éjszakát, ami egyértelműen súlyosbítja a másnaposság tüneteit.

Nyugtatja a gyomrot a gyömbértea

Teázhatunk is, ha jólesik. Másnaposan az egyik legjobb választás a gyömbértea, ami gyulladáscsökkentő hatásairól is ismert, emellett a gyomrot is megnyugtatja, így a hányinger és émelygés csillapításában is nagyon sokat segíthet.