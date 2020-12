A gyömbértea ezért egészséges

Kutatások szerint a gyömbér rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szívbetegségek megelőzéséhez, mivel csökkentheti a szervezetünkben a káros koleszterin szintjét, illetve vérnyomáscsökkentő hatása is van - írja a brightside.me. A gyömbértea fogyasztása segítségünkre lehet az étvágyunk szabályozásában, mivel étvágycsökkentő hatású, emiatt pedig nemcsak a fogyásban, hanem az egészséges testsúly megőrzésében is jó szolgálatot tehet.

A gyömbérteának számos jótékony hatása van. Fotó: Getty Images

Cukorbetegeknek is hasznos

Akinek magas a vércukra, annak is jól jöhet a gyömbértea, hiszen kutatások szerint rendszeres fogyasztása már 12 hét alatt segíthet csökkenteni a cukorbetegséggel kapcsolatos komplikációk kialakulásának veszélyét. A térdízületi fájdalommal küzdőknek szintén jó ötlet gyömbérteát inni, mivel körülbelül 6 hónap után jelentősen enyhítheti a fájdalmaikat.

A gyömbérnek rákmegelőző hatást is tulajdonítanak - a többi között az emésztőrendszeri, a hasnyálmirigy-, a máj- és a vastagbélrák megelőzésében lehet hatékony a rendszeres fogyasztása. Az immunrendszerünk erősítésére is használhatjuk. Ha mindennap iszunk gyömbérteát, körülbelül három hét szükséges ahhoz, hogy kifejtse immunerősítő hatását, és ezáltal védettebbek legyünk a különféle kórokozók és fertőzések ellen. Hányinger, émelygés és reggeli rosszullét ellen ugyancsak remek a gyömbértea, amelyet várandós nők is nyugodtan fogyaszthatnak.

Így készítsünk gyömbérteát

A gyömbért természetesen nemcsak teaként fogyaszthatjuk, hanem reszelve számos ázsiai étel hozzávalójaként is, emellett akár húslevesbe is főzhetünk gyömbérgyökeret. Ha mégis teát szeretnénk készíteni belőle, akkor azt a következők szerint tegyük: 25 dekagramm friss gyömbért mossunk meg és reszeljünk le. Aki szeretné, előtte meg is hámozhatja, de egy alapos mosás is megteszi. Ezután öntsük le körülbelül 6 deciliter vízzel, forraljuk fel, majd vegyük le a lángot, és lassú tűzön főzzük még 20 percig. Ezután húzzuk le a tűzről, szűrjük le, majd várjuk meg, míg körülbelül 60 fokosra hűl. Akárcsak a hagyományos teát, ízesíthetjük citromlével és mézzel.