Az alkohol így öregít

Ahogy öregszünk, egyre folyadékhiányosabbá válik a testünk, miközben szomjúságot is gyengébben, illetve ritkábban érzünk. Emiatt az idősebb emberek hajlamosabbak a kiszáradásra, és ha még alkoholt is isznak - ami dehidratáló hatású -, akkor az még több vizet von el a szervezettől. Így a bőr könnyebben kiszárad és még öregebbnek is látszik. A helyzetet súlyosbítja, hogy a korral a bőr egyre inkább el is vékonyodik - a többi között ez okozza a ráncosodást.

Az alkohol az egész testünkre hatással van. Fotó: 123rf

Az alkohol káros hatásai

Az alkohol a létfontosságú szerveinkre is hatással van, például felgyorsítja az öregedésüket. A rendszeres alkoholfogyasztók hajlamosabbak a májcirózisra, és már a mérsékelt alkoholizálás is megnövelheti a máj elzsírosodásának kockázatát, valamint károsíthatja a veséket is.

Az öregedési folyamatok része, hogy a csökken az izomszövet aránya, a zsírszöveté pedig megnő, így a szervezet lassabban bontja le az alkoholt. Ezért a kor előrehaladtával egyre kellemetlenebb és erősebb a másnaposság. Ha kíváncsi, mi befolyásolja még a másnaposságot, kattintson ide!

A "fejébe száll az ital" kifejezés sem véletlenül született. A hosszútávú alkoholfogyasztás ugyanis károsítja az agyat, és növeli a koraidemenciakialakulásának esélyét. A szeszes ital továbbá az immunrendszerünkre is káros hatással van. Ez az idősebb embereknél különösen veszélyes, mivel a szervezetük védtelenebbé válik az olyan súlyos betegségekkel szemben, mint a tuberkulózis vagy a tüdőgyulladás.

Veszélyben a szív

A szívünk is sokkal hamarabb "öregszik", ha sokat iszunk. Az alkoholtól megemelkedhet a vérnyomás, és szabálytalanná válhat a szívritmus. Kutatások igazolják, hogy a rendszeres alkoholfogyasztóknál korábban jelentkezhetnek és súlyosabbak lehetnek az olyan egészségügyi problémák, mint a csontritkulás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a stroke, a fekélyek, a memóriaromlás, illetve bizonyos kedélybetegségek is.

Az italozás az alvási ciklust is befolyásolhatja. Ha nem alszunk eleget, akkor a szervezetünk sejtjei nehezebben és lassabban regenerálódnak, ez pedig kívül és belül is felgyorsítja az öregedési folyamatokat.

Forrás: webmd.com