Mikrobaölő kókuszolaj

A kókuszolajat például nemcsak főzéshez érdemes bevetni. Mivel mikrobaölő hatású, akadályozza a kellemetlen szagot okozó baktériumok szaporodását, a benne található laurinsav pedig magát a szagot semlegesítheti. Zuhanyzás után kenjük be vele a hónaljunkat!

A kellemetlen testszagot a legtöbben a higiéniás szabályok figyelmen kívül hagyásával hozzák összefüggésbe. Valójában a testszag több tényezőtől is függ, és az életmódunkon kívül betegségek is okozhatják. Milyen okai lehetnek a testszagnak? Kattintson!

Citrom a rossz lehelet ellen

A citrom, illetve a citrusfélék is jól jöhetnek, mivel antiszeptikus hatásúak, így a rossz lehelet ellen is segíthetnek. A hónalj, illetve a láb izzadása esetén külsőleg is kipróbálhatjuk a citromlevet - kenjük be vele az érintett részt, majd várjuk meg, míg megszárad, utána pedig zuhanyozzunk le.

A citrom a rossz lehelet ellen is hatásos lehet (Forrás: 123rf)

Édeskömény

Az édeskömény magjából készített főzet is segíthet a testszag ellen. Egy evőkanál magot forrázzunk le 3 dl vízzel, majd hagyjuk állni 6-8 órán át, majd ezután kis kortyokban fogyasszuk el.

Gombaölő neemlevél

A neemlevelek gombaölő, fertőtlenítő, és anitbakteriális hatása már régóta ismert. A belőle készült porból főzhetünk teát, illetve a port egy kis vízzel pasztává is keverhetjük. Utóbbival a hónaljat lehet bekenni, pár percig fent hagyni, majd utána lezuhanyozni. Hetente háromszor érdemes megismételni a "kezelést".

Antioxidáns búzafűlé

A búzafűlében sok a C-vitamin, a B12, a B6 és a folsav is, emellett igen erős természetes antioxidáns, így rendszeres fogyasztása a testszag ellen is igen hatékony. Frissen préselve, de a porított verzióját hígítva fogyasztva is hatásos.

Hatásos lehet a petrezselyem

Aki gyakran küzd kellemetlen testszaggal, annak petrezselyemből is érdemes minél többet fogyasztania, mivel felveszi a harcot a kellemetlen testszagot okozó baktériumokkal. Emellett segít semlegesíteni a kén összetevőit is, amelyek nagyon gyakran felelősek a testszagért.

Antibakteriális kakukkfű

A kakukkfű gyulladáscsökkentő, összehúzó, és antibakteriális hatású. Aki nagyon izzadós, annak érdemes rendszeresen kakukkfüves fürdőt vennie, illetve kakukkfüves főzettel kezelni az izzadásra hajlamos testfelületeit.

Gyulladáscsökkentő menta

A menta segíthet visszafogni a verejtékmirigyek működését, külsőleg használva pedig gyulladáscsökkentő hatása van, illetve segít semlegesíteni a kellemetlen szagokat.

Izzadáscsökkentő fahéj

Fahéjat is minél többször érdemes az ételeinkbe tenni, vagy akár megszórni vele a kávénkat, mivel segít csökkenteni az extrém izzadást, illetve megszüntetni a kellemetlen leheletet.

Forrás: brightside.me