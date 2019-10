A rózsa ezért egészséges

A rózsavíz és a rózsaolaj is igazi bőrápoló csodaszer, legyen szó akár gyulladt, száraz, idős vagy érzékeny bőrről - szinte minden típusra használható. Sőt elég gyengéd hozzá, hogy akár gyerekek bőrével is érintkezhessen. A rózsaolajat természetesen hígítani kell valamilyen vivőolajban (1:10 arányban), ha pedig valakinek extrém módon érzékeny a bőre, akkor még ennél is jobban érdemes hígítani. A rózsavizet bármikor permetezhetjük a testünkre és az arcunkra is: hűsít, gyógyít, és a reggeli vagy esti arcápolási rutinba is beépíthető tonizálóként. A rózsaolaj emellett - természetesen szintén hígítva - bőrfertőzések kezelésére is használható, de csak akkor, ha korábban már meggyőződtünk róla, hogy nem váltott ki belőlünk allergiás reakciót.

Szinte minden bőrtípusra használható.

A rózsavizet és a rózsaolajat régóta használják a nők hormonális egyensúlyzavarainak kezelésére, ezért segíthet enyhíteni a PMS és a menopauza tüneteit, illetve amenzeszidejének szabályozásában, de akár még fogantatási problémák esetén is hasznos lehet. Az International Journal of Gynecology and Obstetrics című szaklapban jelent meg az a tanulmány, amely szerint a napi 5 percen át tartó rózsaolajas aromaterápiás kezelés már 5 nap után képen enyhíteni a premenstruációs szindróma tüneteit.

Valóban gyógyhatása van a kövirózsának? Részéletek!

Egy másik kutatás szerint pedig a rózsaillat a demenciában szenvedők állapotát is segíthet javítani. A memóriaproblémákkal küzdők otthonában érdemes minél gyakrabban rózsavizet, rózsaolajat párologtatni. Ugyanez a kutatás jutott arra az eredményre is, hogy a rózsaillat a depresszió tüneteit is enyhítheti.

Az ibolya és a koriander mellett a rózsa illata is azok közé az illatok közé tartozik, amelyek kutatások szerint segítenek enyhíteni a migrén tüneteit. Hígítva érdemes lehet vele átmasszírozni a homlok, illetve a halánték környékét, ha úgy érezzük, hogy migrénes roham közeledik. Az aromaterápiában a rózsát ezen felül még szexuális problémák, zavarok kezelésére is használják: különösen nők esetében bizonyult hatásosnak a libidó növelésében, illetve az orgazmus elérésének megkönnyítésében.

Forrás: care2.com