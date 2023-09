A gyenge immunrendszer leggyakoribb jelei

Az őszi-téli időszakkal eljött az immunerősítés ideje. De vannak, akiknek évszaktól függetlenül azért is érdemes erre nagyobb figyelmet fordítaniuk, mert szervezetük is sorra küldi a figyelmeztető jeleket a gyenge immunrendszerük miatt. Ezeknek a jelzéseknek egy része, például a krónikus fáradtság felett könnyű elsiklani, hiszen ki ne lenne fáradt manapság. Más jelek, mint például a bőrproblémák esetén pedig talán csak egy gyors bőrgyógyászati kontrollt iktatunk be, és nem jut eszünkbe az immunrendszer legyengülése, mint lehetséges mögöttes ok. Pedig az alábbiak mind erre utalhatnak – vegyük hát sorra a gyenge immunrendszer jellemző tüneteit - írja a Medical Daily.

A gyenge immunrendszer gyakori jelei

Az ismétlődő fertőzések, például a megfázásos, influenzás megbetegedések vagy a gombás fertőzések is a gyenge immunrendszer jelzései lehetnek.

Az Amerikai Allergia-, Asztma- és Immunológiai Akadémia szerint, ha gyerekeknél évi négynél több, felnőtteknél évi kettőnél több antibiotikum-kezelésre van szükség, az szintén a gyenge immunitás jele lehet.

Bőrproblémák is jelezhetik az immunrendszer gyengeségét. Fotó: Getty Images

A szervezet gyenge védekező mechanizmusára figyelmeztethetnek az emésztési panaszok, mint a hasmenés, székrekedés vagy az erős gázosodás, de ezt jelezheti a megmagyarázhatatlan fogyás vagy a hirtelen fellépő allergia is.

A gyakori bőrproblémák, mint a kiütések, bőrfertőzések, illetve a bőr lassú gyógyulása égési sérülések vagy vágások után szintén gyenge immunrendszerre figyelmeztethet. Illetve, ha az immunrendszer túlterhelt, krónikus fáradtságot érezhetünk, amely pihenés után sem javul.

Tippek az immunrendszer egészségének megőrzéséhez

Az alvás minősége és mennyisége egyaránt hatással lehet az immunrendszerre. Kutatások kimutatták, hogy a megfelelő alvás csökkentheti a gyulladást és javíthatja a fertőzések leküzdéséhez szükséges antitestek emlékezetét.

Érdemes egy vérvétellel ellenőriztetni a D-vitamin-szintünket is, és szükség esetén a pótlásról is gondoskodni. Mert ha nem jutunk elég D-vitaminhoz, az is összefügghet a fertőzések, köztük a COVID-19 és az autoimmun betegségek fokozott kockázatával.

Emellett ajánlott az alkoholfogyasztás mérséklése, a dohányzásról való leszokás, a kiegyensúlyozott táplálkozásra és a rendszeres sportra való odafigyelés, valamint a stresszoldás – meditációval, jógával, légzőgyakorlatokkal, ugyanis a stressz a gyulladás fokozása révén szintén hozzájárulhat szervezetünk védekezőképességének gyengítéséhez.