Nátha vagy arcüreggyulladás? Ezek a tünetek

A nátha és a szövődményként kialakuló orrmelléküreg-gyulladás bizonyos tünetek alapján jól elkülöníthető, ez segíthet a szülőknek abban, hogy felmérjék, mikortól nem javasolt otthoni praktikákkal kezelni a tüneteket.

Olvasson részletesen az arcüreggyulladás tüneteiről, kezeléséről és megelőzéséről!

Gyakori náthás szövődmény

Gyakorló szülőként már nem esünk kétségbe, ha a gyerek egyik napról a másikra tüsszögni, köhögni kezd. Az őszi-téli időszakban közösségbe járó gyerekeknél évi 6-8 enyhe, rövid lefolyású nátha, köhögős állapot teljesen normálisnak tekinthető - mondja dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa. Ezeket a betegségeket egy kis pihenéssel, orrcseppel, meleg italokkal könnyen lehet kúrálni, ám az esetek egy részében szövődményként sajnosarcüreggyulladásis kialakulhat.

Nátha vagy arcüreggyulladás?

Az arcüreg- vagy rostasejt-gyulladás a nátha megszokott tüneteivel: orrdugulással, tüsszögéssel, emellett sárgás zöldes, általában sűrű orrfolyással kezdődik. Fő tünet az orrfolyás és a légcső felé lecsorgó váladék miatt a köhögés, de fejfájás, néha magas láz, szem körüli duzzanat is kialakulhat. Fontos jel az is, ha a nátha átmeneti javulását rosszabbodás követi. A két betegség között azért is fontos különbséget tenni, mert míg a náthát vírusok okozzák, a náthából kialakult arcüreggyulladás már bakteriális felülfertőzés következménye, amit szükség esetén antibiotikummal kell kezelni.

Arcüreggyulladás esetén fejfájás, néha magas láz, szem körüli duzzanat is kialakulhat

Tíz nap után már szükség lehet antibiotikus kezelésre

Gyerekeknél az arcüregek az orrüreg felé szűk nyíláson át szellőznek. Ha ezen a területen a nyálkahártya beduzzad, akkor az üregek elzáródnak, a bennük termelődő folyadék felszaporodik és ideális táptalajt képez a baktériumoknak. A gyulladás általában spontán is meggyógyul, de amennyiben 10 nap alatt nem javul, szükséges az antibiotikus kezelés, mert ilyenkor a kezdeti vírusfertőzés után már bakteriális gyulladás az ok.

Hogyan ne legyen a náthából arcüreggyulladás?

Habár a gyerekek eleve hajlamosabbak rá, mégsem törvényszerű, hogy minden náthát ez a szövődmény kövessen. A megelőzés érdekében nagyon fontos az arcüreg és az orrüreg szellőzését biztosítani, ezt kisebbeknél orrszívással, nagyobbaknál rendszeres orrfújással és az életkornak megfelelő, nyálkahártya lohasztó orrcsepp, vagy orrspray használatával biztosíthatjuk. Visszatérő panaszok esetén gondolni kell arra is, hogy a megnagyobbodott orrmandula is akadályozhatja az üregek megfelelő szellőzését, de légúti allergia miatt is fogékonyabb lehet a gyerek a betegségekre - figyelmeztet dr. Augusztinovicz Monika. A fel nem ismert, kezeletlen allergia ugyanis egyfajta állandó gyulladást idéz elő a légutakban. A folyamatosan gyulladt, emiatt sérülékeny orrnyálkahártyán könnyen átjutnak a különböző kórokozók, így kialakul egy körforgás, amiből csak az allergia kezelésével tudunk kilépni. A megfelelő szerekkel megszüntethetjük a gyulladást, és az orrnyálkahártya ismét el tudja majd látni természetes védekező funkcióját.

Forrás: Fül-orr-gége Központ