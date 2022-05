Olyan komoly egészségügyi előnye lehet a vibrátor használatának bizonyos nőknél, hogy akár receptre is felírhatná az orvos – erre a következtetésre jutott egy frissen publikált tanulmány, melyet a MedicalXpress is szemlézett. A The Journal of Urology folyóiratban megjelent cikkükben a kutatók odáig mentek, hogy orvosi terápiás eszköznek javasolták az örömszerzés ezen készülékeit.

Nem csak örömet okoz, de az egészségre is jó hatással lehet

Korábbi kutatások azt sugallták, hogy a nők által végzett gyakori önkielégítés pozitív hatással lehet az egészségre, mind fizikailag, mind szellemileg. Kevesebb tanulmány foglalkozott ugyanakkor azzal, hogy a különböző önkielégítő eszközök milyen hosszabb távú hatást gyakorolhatnak a felhasználójukra. Alexandra Dubinskaya, a Cedar-Sinai Medical Center munkatársa és kutatócsoportja ezért tudományos adatbázisokból gyűjtötte össze a témában világszerte készített kisebb-nagyobb tanulmányokat. A fellelt, csaknem 558 közleményből végül a 21 leginkább relevánsat gyűjtötték ki, majd azok eredményeit hasonlították össze.

A nők egészségére jótékony hatással lehet a vibrátor használata. Fotó: Getty Images

Az elemzésből jól látszik, hogy a rendszeres vibrátorhasználat számos pozitív hatást gyakorolhat a nők egészségére. Többek között javította a medencefenék egészségét és csökkentheti az inkontinenciás panaszokat azáltal, hogy erősíti a medencefenék izomzatát. Emellett a szeméremtest környékén jelentkező fájdalmak enyhítését is elősegítheti. Az adatok szerint a vibrátor az általános szexuális egészségre is pozitív hatást gyakorolt. Használata a maszturbáció során lerövidíti az orgazmus eléréséhez szükséges időt, és segít többszörös orgazmus elérésében.

Emiatt a kutatók szerint nem túlzás terápiás eszközként tekinteni ezekre a készülékekre, amelyeket az orvos bizonyos egészségügyi problémák esetén akár receptre is felírhatna. A csapat az Amerikai Urológiai Társaság idei éves tudományos ülésén részletesen is bemutatja majd az eredményeit.