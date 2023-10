Nemi betegség: ha állandó partnered van is, lehetsz érintett

Bár a nemi betegségeket gyakran a léhasággal azonosítják, valójában sokkal többen érintettek, mint amennyien nem. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint több mint 500 millió új esetet diagnosztizálnak minden évben. Ez pedig nem azért van így, mert az emberek nagy többsége felelőtlenül és csapongva éli szexuális életét, hanem azért, mert akár egyetlen párváltás is elég lehet ahhoz, hogy a rizikócsoportba kerüljünk. Ráadásul egyes fertőzések a kezdetben teljesen tünetmentesek is lehetnek, így a partnerek a tudtukon kívül terjeszthetik tovább azokat.

NEMI BETEGSÉG: BÁRKI ÉRINTETT LEHET, AKI SZEXUÁLISAN AKTÍV. FOTÓ: GETTY IMAGES

A szexuális úton terjedő betegségek (STD) vagy fertőzések (STI) – ahogy a nevük is elárulja – az intim együttlétek során terjednek, legyen szó akár hüvelyi, anális vagy orális közösülésről. Mivel szinte biztos, hogy a legtöbben az életünkben legalább egyszer átesünk egy ilyen fertőzésen – a fertőzöttek 80-85 százaléka 35 év alatti –, nem árt jobban megismerni a leggyakoribb nemi betegségeket, illetve azok legjellemzőbb tüneteit. Mert akármennyire is kínosnak és szégyellni valónak érezzük, el kell fogadnunk, hogy a korai felismerés, illetve az időben történő orvoslátogatás és kezelés segíthet elkerülni a súlyosabb szövődményeket.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2022-ben 62 ezer beteg fordult meg a bőr- és nemibeteg-gondozási feladatot ellátó szolgáltatóknál valamilyen szexuális úton terjedő fertőzéssel. A tényleges betegszám azonban ennél jóval nagyobb lehetett, hiszen a tünetmentes, illetve az orvoskerülő fertőzöttekről nincsen nyilvántartás.

Ezek a leggyakoribb STD-k

Nagyjából 30-féle szexuális úton terjedő betegség ismert. Ezek közül a három leggyakoribb egyértelműen a chlamydia, a gonorrhea (egyéb nevei: tripper, kankó) és a szifilisz (már néven vérbaj). Ezekből összesen mintegy 195 millió új esetet jegyeznek fel minden évben: a chlamydiából nagyjából 128, a gonorrhoeából több mint 60, a szifiliszből pedig 7,1 milliót.

A chlamydia különösen veszélyesnek számít, ugyanis akár hónapokig képes teljesen tünetmentesen lappangani. Ha mégis okoz tüneteket – jellemzően a megfertőződést követő néhány héten belül –, akkor alhasi fájdalmakat, az intim területek megduzzadását, illetve húgycső- vagy kismedencegyulladást idéz elő.

A gyakran tripperként emlegetett bakteriális fertőzés főként a férfiaknál okoz egyértelműen felismerhető tüneteket, úgymint gennyes folyást és fájdalmas vizelést. A nőknél azonban gyakran tünetmentes, és éppen emiatt jelent fokozott veszélyt a hölgyekre. Kezeletlenül hagyva ugyanis méh- vagy petevezeték-gyulladás, vagy akár meddőség is lehet a történet vége.

A szifiliszre a nemi szervek körül megjelenő, fájdalmatlan fekélyek, valamint a megduzzadt nyirokcsomók hívják fel a figyelmet. Az elhanyagolt, nem kezelt fertőzés a beteg állapotának súlyosbodásához vezet: következményként kialakulhat például májgyulladás, vagy valamilyen komoly szív- és érrendszeri probléma is.

A gyakrabban előforduló nemi betegségek közé sorolható még a HPV-fertőzés, a genitális herpesz, a trichomoniázis és a HIV is.

A legjellemzőbb figyelmeztető jelek

Bár – mint már említettük – a nemi betegségek nem feltétlenül járnak együtt tünetekkel, érdemes említés tenni a leggyakrabban előforduló, árulkodó jelekről. A feljegyzések alapján az alábbiakat tapasztalja a legtöbb érintett:

• péniszből ürülő váladék

• hüvelyi vérzés

• intim együttlét közben érzett fájdalom

• kiütések vagy hólyagok a nemi szervek vagy a végbél körül

• fájdalommal vagy égő érzéssel együtt járó vizelés

• megnagyobbodott nyirokcsomók, főként az ágyéknál

• alhasi fájdalom

• láz

A panaszok az adott fertőzéstől függően eltérhetnek, mint ahogy az is, hogy a megfertőződéstől számítva mennyi időn belül lépnek fel az első szimptómák. Egyes nemi betegségek már néhány óra elteltével panaszt okozhatnak, míg mások napokig, hetekig, vagy akár hónapokig is lappanghatnak.

Mit tehetünk gyanú vagy baj esetén?

Ha felmerül a nemi betegség gyanúja, mielőbb fel kell keresni egy szakembert, meg kell állapítani, pontosan milyen fertőzéssel küzdünk, és el kell kezdeni a szükséges kezelést. Érdemes értesíteni a problémáról a közelmúltbeli szexpartnereket is, és ösztönözni őket az orvoshoz fordulásra. A teljes gyógyulásig pedig természetesen ne feküdjünk le senkivel – felépülést követően pedig védekezzünk óvszerrel.

Az STD-szűrést azonban bizonyos élethelyzetekben akkor is ajánlott elvégezni, ha nincsenek tüneteink. Az alábbi esetekben például mindenképpen célszerű kivizsgáltatni magunkat:

• új kapcsolat esetén, lehetőleg az első szeretkezés előtt;

• egyszerre több szexpartner vagy gyakori partnerváltás esetén;

• illetve gyermekvállalás előtt – az anya ugyanis megfertőzheti a babát a várandósság vagy a szülés alatt.