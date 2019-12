Miért jobb a reggeli szex, mint az esti?

Az egész napos pörgés után érthető, ha este fáradtnak és feszültnek érezzük magunkat, ilyen állapotban pedig csak arra vágyunk, hogy beledőljünk az ágyba, és másnap reggelig ne kelljen megmozdulnunk sem. Kézenfekvő hát, hogy (jó esetben) nyolc óraalvásután, kipihenten sokkal nagyobb kedvvel és hévvel tudunk összebújni partnerünkkel.

Azért is érdemes lehet a reggeleket választani, mert a férfiak gyakran jobban teljesítenek reggel, mint éjszaka. Ennek oka, hogy szervezetük ilyenkor több tesztoszteront termel, aminek köszönhetően szexuális étvágyuk és libidójuk is nagyobb lesz.

Ezért sírunk szex után

A szexnek megannyi egészségügyi előnye van: a többi között megkönnyíti az elalvást, és az immunrendszerünket is erősíti. A számos jótékony hatás mellett azonban egy kissé furcsa, nem feltétlenül pozitív hozadéka is van: az aktus befejeztével sokak hangulata annyira szomorkás lesz, hogy el is sírják tőle magukat. Részletekért kattintson!