Ezért sírunk szex után

A szexnek megannyi egészségügyi előnye van: a többi között megkönnyíti az elalvást, és az immunrendszerünket is erősíti. A számos jótékony hatás mellett van azonban egy kissé furcsa, nem feltétlenül pozitív hozadéka is: az aktus befejeztével sokak hangulata annyira szomorkás lesz, hogy el is sírják tőle magukat.

Vannak, akik elsírják magukat szex után

Ennek a fajta szomorúságnak neve is van: posztkoitális dysphoria (PCD). Ian Kerner New York-i szexuális terapeuta így írta le a PCD-t: a szomorúság, harag vagy szorongás érzése általában a nemi aktus, de gyakran az orgazmus után jelentkezik. Ugyanúgy előfordulhat egyéjszakás kaland után, vagy akkor, amikor kedvesünkkel létesítettünk intim kapcsolatot. Sőt vannak esetek, amikor a PCD-hez még partner sem kell, mert maszturbáció alatt vagy után is bekövetkezhet.

A szex utáni depresszió egyébként meglehetősen gyakori jelenség. A Sexual Medicine című szakmai lapban megjelent 2015-ös felmérés szerint a megkérdezett nők 46 százaléka legalább egyszer átélte már, míg 5 százalékuk négy hét leforgása alatt többször is érezte magát depressziósnak szex után. A tanulmány szerzői egyébként arra jutottak, hogy nincs kapcsolat a PCD és a párkapcsolat intimitási szintje között. És bár a kutatás kifejezetten nőkre vonatkozott, a szakértők szerint a férfiaknál is előfordul a jelenség.

A szex életünk számos aspektusára hatással van: azon kívül, hogy az egyik legfontosabb fiziológiai igényünk, és társas életünknek is fontos eleme, még önbecsülésünk is nőhet általa. Mégis, emberek milliói élik úgy felnőtt életük mindennapjait, hogy egyáltalán nem létesítenek szexuális kapcsolatokat. A szexmentes élet következményeiről korábbi cikkünkben olvashat.

Hajlamosító tényező lehet a múltbéli traumatikus szexuális élmény vagy akár az alacsony önbecsülés is.

Forrás: health.com