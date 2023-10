„Három éve nem szexeltünk. Van visszaút?”

„A feleségemmel korábban élvezetes szexuális életünk volt, de amióta megszületett a lányunk – aki most már tinédzser –, fokozatosan egyre kevesebbszer bújtunk ágyba, az elmúlt három évben pedig egyáltalán nem értünk egymáshoz” – kezdte történetét egy férfi, aki a The Guardian szakértőihez fordult tanácsért. Mint leveléből kiderült, jelenleg mindketten az 50-es éveikben járnak és – a nő szorongását leszámítva – nem küzdenek egészségi problémákkal.

Számos oka lehet, ha egy nő elveszíti érdeklődését a szex iránt. Fotó: Getty Images

„Ígérgeti, hogy elmegy terápiára, de nem teszi”

A férfi beszámolója szerint ő és felesége nagyszerű barátok, és élvezik is egymás társaságát, az intimitás azonban kiveszett kapcsolatukból. Ám míg a levélírót ez nagyon is zavarja, úgy tűnik, hogy a nőnek teljes mértékben megfelel a szex nélküli házasság. Bár a feleség többször megemlítette már, hogy terapeutához fordul majd segítségért, végül soha sem teszi meg, és a férje nem is látja benne a motivációt ezzel kapcsolatban.

Már azt is nagyon kényelmetlennek érzem, hogy egyáltalán szóba hozzam a szexet. Frusztrál, hogy nem beszélünk arról, hogy mi történt a szexuális életünkkel, és kicsit bosszant is, hogy csak így eltűnt valami, ami korábban a kapcsolatunk központi eleme volt. Fogadjam el, hogy többé nem szexelünk, vagy próbáljam meg valahogy rávenni a feleségemet, hogy menjen el egy szakemberhez?” – tette fel végül kérdését a kétségbeesett férfi.

A libidócsökkenés lehetséges okai

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki a szexuális rendellenességek specialistája. Elsőként kitartást kívánt olvasójának, majd rámutatott, hogy a feleség libidócsökkenésének pontos oka kérdéses, így fontos lenne feltárni az. A szexuális étvágy eltűnésének hátterében állhat egyebek mellett szorongásos zavar, depresszió, krónikus stressz, hormonális probléma, testképzavar és párkapcsolati nehézség is. Ezenkívül bizonyos gyógyszerek és egészségügyi problémák is megölhetik a vágyat.

„Biztos vagyok benne, hogy nagyon fáj neked, hogy nem a »kedvese« vagy, hanem a »barátja«. De próbáld meg nem hibáztatni őt, inkább állj mellette” – javasolta a terapeuta, hozzátéve, hogy a probléma megoldásához valóban szükség lenne szakértő bevonására, már csak a libidócsökkenés okának kivizsgálása érdekében is.