Libidócsökkenés? Ez lehet az oka!

Dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont endokrinológus főorvosa elárulja, milyen hormonális problémák okozhatják az összebújások hanyagolását: a kevesebb intim perc lehet pajzsmirigyproblémák, prolaktinszint-emelkedés vagy tesztoszteronszint-csökkenés következménye.

Pajzsmirigy-alulműködés

A pajzsmirigy-alulműködés szinte az egész szervezet működésére hatással van, így nem meglepő, ha a nemi élet alakulását is befolyásolja. Tünetei közt leggyakrabban a túlsúly, a székrekedés és a krónikus fáradság szerepel, azonban többen számolnak be libidócsökkenésről, valamint hüvelyszárazságról is. Nem ritka azt sem, hogy a menstruációban zavar áll be. Bár a szexuális étvágy csökkenése esetén sokszor nem gondolnakpajzsmirigyproblémára, így általában más panaszok hívják fel rá a figyelmet, viszont jó hír, hogy gyógyszeres kezeléssel a libidó újra helyreáll.

Prolaktin túltermelődés

"A magas prolaktinszint mind a nők, mind a férfiak esetben a szexuális vágy hiányát okozza. A hormon eredetileg a terhesség a szoptatás ideje alatt fontos, mivel serkenti a tejelválasztást, így ekkor érthető mód megnő a mennyisége. Azonban ha normál esetben is az elfogadott tartományon túl mozog, az impotenciát, illetve hüvelyi szárazságot, esetenként meddőséget eredményezhet. Gyakori tünete a magas prolaktin szintnek a tejcsorgás, valamint menstruációs zavarok" - mondja Dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont endokrinológus főorvosa.

Alacsony tesztoszteron- és ösztrogénszint

Bár a tesztoszteront férfi hormonként emlegetik, ennek ellenére a nőknél is termelődik. Amennyiben nincs belőle elegendő mennyiség, az mindkét nemnél szexuális problémákat eredményezhet. Továbbá - akárcsak a tesztoszteron-, az ösztrogén szintje is befolyásolja a nemi vágyat (ezért mérséklődik ez sokaknál a menopauza után). Így ha csökken a libidója, érdemes lehet az okait a nemi hormonoknál keresni!

A libidócsökkenésnek hormonális okai is lehetnek. Fotó: Getty Images

A szakértő szerint sajnos a mai, túlságosan is stresszes világban nem is olyan ritka az, hogy a mellékvese kifárad. A probléma tünetei közt fáradékonyság, alacsony vérnyomás, menzesz zavar jelentkezhet, ráadásul könnyen vonhat libidócsökkenést is maga után.

Mikor mekkora a libidó?

A közhiedelem szerint egészséges embereknél a serdülőkorban megjelenő nemi vágy változatlan módon erős marad egészen időskorig, amikor teljesen megszűnik. Ez többszörösen is téves elképzelés. A férfiak általában kamaszkoruk végén, fiatal felnőttkoruk elején vannak szexuális aktivitásuk csúcsán, innen kezdve szexuális érdeklődésük csökkenni kezdhet. Nőknél a szexuális aktivitás csak lassabban növekszik: a nők kamaszként és a fiatal felnőttként még szexuálisan nem olyan aktívak, mint a férfiak, részben a szülői és a kulturális eredetű tiltások és a szexualitással kapcsolatos félelmeik miatt (ilyen pl. a teherbeesésétől való félelem), részben saját nőiességükkel kapcsolatos aggodalmaik miatt. Ebben az időszakban tehát a fiúk több szexuális együttlétet kívánnak, mint a lányok.

A nők harmincas éveikben érnek szexualitásuk csúcsára - akkor, amikor az azonos korú férfiak nemi vágya a korábbiakhoz képest már akár csökkenésnek is indulhat. Ebben az időszakban gyakori, hogy a nő kíván több szexuális együttlétet - rácáfolva arra a szintén gyakori tévhitre, hogy a szexet mindig a férfiak kívánják jobban. Kb. a negyvenes évektől a libidó szintje kiegyenlítetté válhat férfiaknál és nőknél, s a nemi vágy folyamatosan megmaradhat - a közhiedelemmel ellentétben - a késő öregkorig is.