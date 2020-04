Ezért fontos az oxitocin

A hormon hatása az agyból ered, ahol a hipotalamusz termeli, majd az agyalapi mirigy juttatja a véráramba. A sejteken mindenhol megtalálhatóak az oxitocin-receptorok. A hormonszint általában megemelkedik, ha stresszes, vagy társadalmi kötődéssel járó élményeket élünk át. Egyre több kutatás irányul a hormon felé, mivel komoly szerepe van a társas kapcsolatok szabályozásában. Mihez kapcsolhatjuk még a szerelemhormont?

Az oxitocin és az anyaság

Azoknál a várandós nőknél, ahol az első trimeszterben magasabb az oxitocinszint, erősebb kötődést fedeztek fel az újszülött felé, állítja egy 2007-es kutatás. Az oxitocin szülés közben szabályozza a méh összehúzódásait, ezzel párhuzamosan pedig beindítja az anyai kötődést az agyban. Az oxitocin hatására a szoptatás, a baba ellátása természetes folyamattá válik, hiányérzetet okoz, ha a csecsemő nincs az anyával. A szülés közbeni gondokra is gyógyír lehet az oxitocin, így amikor szintetikusan is előállították 1955-ben biztonságosabbá vált a szülés és az azt követő állapot is.

Így hat a testünkre a szerelem

Az oxitocin és a kapcsolatok

Az oxitocin segít megerősíteni a kapcsolatokat, ugyanis fokozza a bizalmat és csökkenti a félelemérzetet. Egy kutatás szerint, azok a gyerekeknek, akik biológiai szüleikkel érintkeztek, jóval magasabb volt az oxitocin szintje, míg a nevelő szülőkkel élő gyerekek esetében ez a szint stabil maradt.

Az oxitocin és a stressz

Az oxitocin a stressz elűzésében is hatékony lehet, hiszen segít az agyban található stresszhormon lebontásában. Emellett a párok közti kommunikációban is stresszcsökkentő szerepe van: egy svájci tanulmány szerint azok, akik oxitocint kaptak, könnyebben kommunikáltak egymással, a nehezebb dolgokról is könnyebben beszéltek.

Az oxitocin erősíti a társas kapcsolatok során létrejövő kötődést

Az oxitocin és a szex

Ennek a hormonnak a szexualitásban is szerepe van, ugyanis serkentően hat a vágyainkra is. Orgazmus hatására, többek között, oxitocin is felszabadul, ez pedig erősíti a kötődést, a partner utáni vágyat. Mivel alapvetően a nők agya többet termel ebből a hormonból, ezért szex után nagyobb eséllyel szeretnek bele a férfiba, míg az erősebbik nem esetében a gyönyör szintje emelkedik meg, valamint tovább fennmarad az erekció.

Az oxitocin és a társas kapcsolatok

Az autisták agya alapvetően kevesebb oxitocint termel, azonban ha megemelik bennük ezt a hormont, az javítja az interakciós képességeiket. Emellett hatására nő a bizalom, az empátia, sőt az optimizmus érzése is. Tanulmányok bizonyítják, hogy segít a társas érintkezéstől, társas kapcsolatoktól valófélelemleküzdésében.

Az oxitocin és az empátia

Nagylelkűvé és empatikussá tesz minket ez a hormon. Hatásosan alkalmazható lenne a mentális gondokkal küzdők, valamint a kábítószerfüggők körében, mivel mindkét esetben gondot okoz a környezetben lévők érzelmeinek értelmezése.

Az oxitocin és a szerelem

Ennek a hormonnak nagy szerepe van a szerelem érzésének kialakulásában is, hiszen a dopaminnal és a noradrenalinnal karöltve segít a párok kötődésének kialakulásában, fokozza a nemi vágyat és szexuális vonzalmat, valamint a bizalom érzésében is komoly szerepet játszik.