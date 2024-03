„A szexről akartam beszélgetni vele, most szóba sem áll velem”

Még a legjobb barátok között is előfordulnak véleménykülönbségek, kisebb-nagyobb viták. Ezzel egészen addig nincs is semmi gond, amíg a két fél meg tudja beszélni a problémáit egymás között. Megeshet azonban, hogy egy témában akkora ellentét alakul ki a két személy között, hogy az talán nem is lehet többé feloldani. Így érzi magát az a nő is, aki levelével a The Guardian szakértőihez fordult.

Mit lehet tenni, ha valamelyik fél szerint a szex még a legjobb barátnők között is tabutémának számít? Fotó: Getty Images

„Nem hajlandó beszélni velem”

„A problémám a legközelebbi barátnőmmel kapcsolatos, aki most nem hajlandó beszélni velem. Teljesen eltérően gondolkodunk arról, hogy mennyire elfogadható egy barátságban a szexről beszélni. Én úgy gondolom, hogy bátran és szabadon beszélhetnünk erről, de ő nem így véli. Miután nemrég szóvá tette egy közös barátnőnknek, hogy túl sok információt oszt meg a szexuális életéről, kezdeményeztem, hogy tisztázzunk a legjobb barátnőm határait. Erre azonban dühösen reagált, Szerinte az egyértelműség iránti kéréseim kimerítőek, ráadásul már ismernem kellene a határait a múltbéli beszélgetéseink alapján. Ez néhány hete történt, és azóta nem kommunikál velem, hiába írok neki üzeneteket” – olvasható a levélben.

A levélíró kitért arra is, hogy legjobb barátnője egy hihetetlenül nehéz időszakon ment keresztül, és mentális egészségi problémákkal küzd. A nézeteltéréseket mostanában egyáltalán nem tudja kezelni, és jellemző lett rá, hogy amikor nem ért egyet valakivel, akkor inkább hozzá sem szól az illetőhöz. „Velem korábban sosem viselkedett így. Nemrég még azt is mondta, hogy úgy érzi, velem bármiről tud beszélni. Most azonban ideges és frusztrált vagyok a helyzet miatt, hiszen addig biztosan nem tudjuk megoldani ezt a problémát, amíg nem hajlandó beszélni velem” – jegyezte meg a tanácsot kérő nő.

Nem szeretem, ahogyan viselkedik. A támogatási kísérletemre haraggal reagált, majd megszakította velem a kapcsolatot, mintha meg akarna büntetni. Az egyik üzenetemben azt írtam neki, hogy ez az elvonulás tartson addig, ameddig csak szüksége van rá – de bárcsak ne írtam volna! Most olyan érzésem van, mintha beleegyeztem volna valamibe, amibe igazából nem akartam. Úgy tűnik, akaratlanul is felzaklattam őt – bár igazából ez is csak találgatás a részemről, mivel nem beszél velem, tehát nem tudom pontosan, hogy most mi a franc történik vele. Tanácstalan vagyok. Továbbra is írjam neki a támogató üzeneteket, vagy egyszerűen csak hagyjam békén, amíg úgy nem dönt, hogy újra felveszi velem a kapcsolatot?” – tette fel végül kérdését a levélíró.

„Én meggondolnám, ragaszkodjak-e még ehhez a barátsághoz”

A levélírónak a The Guardian egyik szerkesztője, Annalisa Barbieri válaszolt, aki gyakran ad tanácsot a hasonló problémákkal küzdő olvasóknak. Mint rámutatott, bizonyos értelemben lényegtelen, hogy miről szólt a vita, hiszen mindenkinek joga van azt mondani, hogy egyes témákról nem szeretne beszélgetni – a másik félnek pedig joga van megkérdezni, hogy melyek ezek a témák.

„A barátságok a különbségek tolerálásáról szólnak. De az, hogy nálatok egy ilyen helyzet rosszul sült el, még nem validálja ezt a viselkedést a barátnőd részéről. Leveledből létszik, milyen erősen próbáltad helyrehozni a problémát, és ez nagyon sokat számít, mert ha nem is próbálkoztál volna, teljesen más tanácsokat adnék” – írta.

Barbieri Charlotte Fox Weber pszichoterapeutával is konzultált, hogy minél jobb tanácsot adhasson a kérdezőnek. A szakértő azt mondta, neki úgy tűnik, hogy az említett legjobb barátnő kissé irányításmániás. „Elképzelhető, hogy valamilyen trauma áll annak hátterében, hogy nem akar beszélni és hallani a szexről, de ettől még ez a megbüntető hozzáállás nem megoldás” – vélekedett.

„Érthető, hogy te most szeretnél valahogy közelebb kerülni hozzá, de úgy tűnik, ő az érzelmileg megterhelő helyzetekre meneküléssel reagál. Sajnos nem minden rejtélyt lehet megfejteni, tehát elképzelhető, hogy sosem kapsz valódi magyarázatot a barátnőd mostani viselkedésére. Ettől még nem a te felelősséged, hogy megjavíts valami olyat, ami nem is feltétlenül miatta romlott el. Megpróbáltad, de innentől már tényleg nem rajtad múlik, hogy rendeződik-e a barátságotok” – mutatott rá a terapeuta.