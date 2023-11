„A feleségem csak hétvégén hajlandó szexelni velem”

„Már több mint 10 éve vagyunk házasok a feleségemmel, a közelmúltban azonban teljesen különböző irányba változtak a szexuális vágyaink. Nekem folyamatosan egyre nő a vágyam, ő azonban nem viszonozza ezt. Azt mondta, kizárólag hétvégén szexelhetünk, de azt sem szabad előre megtervezni, mert ő a spontaneitást részesíti előnyben” – kezdte anonim levelét egy férfi, aki a The Guardian szakértőitől kért tanácsot problémája megoldásához.

Idővel kialakulnak bizonyos szokások és szabályok, akár a szexuális életet érintően is. Fotó: Getty Images

„Feszült vagyok, amiért nem szexelünk”

A házaspár két gyermeket nevel, akiket több különórára is el kell vinniük, emellett pedig saját hobbijaiknak is hódolnak a szülők, Így a férj elmondása szerint még egy előre betervezett intim együttlétet is nehezen hoznának össze, nemhogy egy spontán összebújást.

Nagyon feszült leszek már annak gondolatától is, hogy nincs köztünk intimitás, a hétvége előrehaladtával pedig egyre stresszesebbnek érzem magam. A feleségem minden arra vonatkozó javaslatomat elutasítja, hogy néha esetleg hétköznaponként is szexelhetnénk. Szeretem a feleségemet, és most még vonzóbbnak találom őt, mint amikor megismertem. Ez a helyzet azonban nagyon nehéz nekem, és egyszerűen nem akarom úgy leélni az életemet, hogy folyamatosak kielégítetlen legyek szexuálisat” – fogalmazott a férfi.

„A szexuális élet könnyen hatalmi harccá válhat”

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki a szexuális problémák kezelésére specializálódott. A szakember szerint egy kapcsolatban könnyen hatalmi harc alakulhat ki a szexuális életben, amely gyakran az egyensúlyhiány miatt alakul ki, és amit nem könnyű szakértői segítség nélkül helyrehozni.