„Nagyon kínos, hogy minden orgazmusomnál ez történik”

Amikor az ember randizgatni kezd valakivel, idővel természetes módon úrrá lesz rajta a vágy, hogy kiderítse, az ágyban is passzolnak-e egymáshoz. Ezt az örömteli várakozást azonban beárnyékolhatja a szorongás:

A fentiek mellett azonban még számos kérdés és félelem kavaroghat bennünk, amikor ismerkedünk valakivel. Egyeseket például annyira feszélyezhet az egészségi problémájuk, hogy akár hosszú éveken át nem is mernek lefeküdni senkivel. Így van ez azzal a nővel is, aki a The Guardian szakértőjétől kért segítséget.

Rengeteg egészségi állapot kihathat a szexuális életünkre. Fotó: Getty Images

„A kínos ok, amiért 11 éve nem szexelek”

„Több mint 11 éve nem feküdtem le senkivel, ha ugyanis orgazmusom van, mindig bepisilek” – vallotta be olvasói levelében egy 37 éves mozgássérült nő, aki egyedülálló anyaként neveli 13 éves ikergyermekeit. A levélíró a hegei és korlátai miatt egyáltalán nem érzi magát vonzónak, a közelmúltban azonban randevúzni kezdett egy nála 9 évvel fiatalabb férfival. „Nagyszerű srác, de félek szexelni vele. Hogyan beszélhetnék vele a problémáimról, hogy a kapcsolatunk egy következő szintre léphessen?” – kérdezte a kétségbeesett anya.

„Ha kölcsönös a vágy, a legtöbb akadály átugorható”

Az anonim kérdezőnek Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki a szexuális problémák kezelésére specializálódott. A szakember véleménye szerint az első és legfontosabb lépés a levélíró részéről az lenne, hogy inkontinenciájával orvoshoz forduljon. A problémára ugyanis vannak megoldások, és ha a nőnek beválna valamelyik, az máris sokat dobna az önbizalmán.

„Azt javaslom, hogy a problémádat játékosan vezesd fel. Próbálj a vallomásodba humort csempészni, és ne feledd: ha a szexuális vágy erős és kölcsönös, akkor a legtöbb akadályt át lehet ugrani” – írta a pszichoterapeuta. Hozzátette, nagyon fontos, hogy a nő egyértelműen kifejezze partnerének, hogy milyen igényei vannak, illetve mi az, ami neki már nem fér bele. „Ne várd el tőle, hogy olvasson a gondolataidban” – fogalmazott.

Connolly véleménye szerint egy gondoskodó férfi biztosan hálás lesz minden információért, amelyet kap, és minden tőle telhetőt megtesz majd azért, hogy az együttlét pozitív élmény legyen a nő számára is. „Persze ne felejtsd el viszonozni a figyelmességét, és törekedj te is arra, hogy kielégítsd partnered szexuális szükségleteit” – zárta gondolatait a szakértő.

