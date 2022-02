Koronavírus: segíthetnek a probiotikumok

A probiotikumok a beleinkben tenyésző, kedvező hatású mikroorganizmusok támogatására szolgáló készítmények. Sokrétű szerepet töltenek be az egészségünk megőrzésében: nemcsak az emésztési folyamatokat támogatják, de azimmunrendszermegfelelő működésében is közrejátszanak. Télen a nátha- és influenzavírusok egyaránt próbára teszik a szervezetünk védelmi rendszerét, a járvány kitörése óta pedig Magyarországon is rengetegen betegedtek le koronavírus-fertőzés miatt. Nemrég publikált kutatások szerint a probiotikumok pótlása bizonyos esetben a COVID-19 elleni küzdelmet is segítheti.

Mikor kell probiotikumot szedni? A helytelen táplálkozás, a környezeti ártalmak, az antibiotikum kúrák következtében a szervezetben elszaporodhatnak a káros mikroorganizmusok.

Ígéretesek az első kutatások

Egy nemrégiben Mexikóban végzett kísérlet kimutatta, hogy azok a koronavírusos betegek, akik négy probiotikus baktériumtörzs meghatározott kombinációját szedték, gyorsabban gyógyultak meg, mint azok, akik placebót szedtek. A probiotikus készítményt szedők szervezetében az antitestválasz erősebb volt, rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségben termelődött a szervezetükben ellenanyag a kontrollcsoporthoz képest. Emellett 15 nappal a fertőzést követően kevésbé voltak tüneteik, és a szervezetükben is alacsonyabb volt a vírus mennyisége.

A probiotikumok számos módon támogathatják a szervezetet. Fotó: Getty Images

Az eredmények arra utalhatnak, hogy a probiotikumok segíthetik immunrendszerünket a COVID-19 elleni küzdelemben, és hozzájárulnak a gyorsabb felépüléshez. Azonban a szakemberek is hangsúlyozták, hogy a kutatásoknak voltak bizonyos korlátai, amelyek miatt az eredmények nem általánosíthatóak. Például a résztvevők mindegyike 60 év alatti volt, holott a COVID-19 még nagyobb veszélyt jelenthet a 60 év felettiekre. A tanulmányban nem vizsgálták tovább azt sem, hogy kaptak-e védőoltást, és ha igen, úgy milyen típusút és hány adaggal.

Emellett felhívták arra a figyelmet: a probiotikumok pótlása a legyengült immunrendszerű emberek számára veszélyeket is rejthet. A nagy mennyiségű, élő baktérium fogyasztása ugyanis betegségeket is előidézhet, szedése előtt ezért mindenképp javasolt egyeztetni a kezelőorvossal. A kutatók további vizsgálatokat sürgetnek annak érdekében, hogy a probiotikumok COVID-19-re gyakorolt hatásairól tisztább képet kaphassunk.