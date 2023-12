Több település is víz nélkül maradhat karácsonyig

Földvári László, törökbálinti önkormányzati képviselő azt írta a Facebookon, hogy pár nappal ezelőtt egy stratégiai fontosságú, 600 mm belső átmérőjű vezetéken keletkezett csőtörés. Ez a vezeték a Budapest-Csepel irányból átvett ivóvizet továbbítja az Érd, Bakonyi-Mecseki utcák kereszteződésében lévő tároló medencékbe - írja az ATV.

Fotó: Anna Lisa/Pixabay

"Mivel a 600-as vezetéken olyan jellegű meghibásodás van, amelyet csak speciális anyagokkal, idomokkal lehet javítani, két speciális csőkötő idomot kellett külföldről megrendelnünk, ami előreláthatólag pénteken (december 22-én) érkezik hozzánk. Ezzel reményeink szerint meg tudjuk javítani a vezetéket. Mindaddig egy másik töltővezetéken tudjuk, tudtuk tölteni a Bakonyi-Mecseki medencéket, amelynek viszont csak 400 mm a belső átmérője. Tehát ezen jóval kevesebb vizet tudunk feladni a medencékbe, ami ugyanakkor az elmúlt napokban még éppen elég volt ahhoz, hogy ne legyen sehol vízhiány" - tette hozzá egy kommentben. Viszont később más csőtörések is keletkeztek a vezetékeken, így szerdára Törökbálint, Érd és Diósd nagy részén vízhiányra számítanak, ami akár szombat-vasárnapig is eltarthat. Ha pénteken meg is javítják a vezetékeket, utána idő kell az újratöltésekhez.

"Jelenleg három 5 m3-es tartályos autót tudtunk rendelni és rendelkezünk még három kis tartállyal. További lajtos kocsi lehetőségek felkutatásában kérünk az önkormányzatoktól is segítséget. Fel kell hívni a lakosságot, hogy palackos vízből is tartalékoljanak lehetőség szerint nagyobb mennyiséget. Vízhiány bekövetkezése esetén a tartályos autók kiállási helyét közöljük településenként, illetve egyeztetünk annak helyéről” - írta még a képviselő.

Az ATV-nek azt nyilatkozta Csőzik László, Érd polgármestere, hogy ha mindenki képes a fogyasztását a negyedére csökkenteni, akkor megoldhatják a problémát. Összefogás nélkül viszont karácsonyig is elhúzódhat a vízhiány.