Kiderült, mennyit kell dolgozni egy új lakásért

Jórészt még napos, fátyolfelhős, száraz idő várható, de a Dunántúlon erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak, nyugaton heves zivatarra is van esély nagyméretű jéggel, szélrohamokkal! A déli szelet élénk, az Alföldön néhol erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet többnyire 32 és 39 fok között alakul, de a Dunántúl nyugati részein több fokkal hűvösebb lesz az idő. Késő estére 21 és 30 fok közé hűl le a levegő. A nyugati megyékben a napi középhőmérséklet immár 25 fok alatt várható, keletebbre azonban még mindig elérheti a 25-27, az Alföldön akár a 29 fokot is.