Tényleg egészségtelen öreg házban élni?

Zsanett 2017 végén vásárolt meg egy egyszobás lakást a hetedik kerületben. A drasztikusan emelkedő lakásárak (és a tendenciát követő bérleti díjak) miatt úgy gondolta, nem vár tovább, hanem az önerőt nem kevés hitellel kiegészítve inkább egy saját ingatlanba költözik. Amikor megkötötte a szerződést, azt gondolta, élete üzletét tudja le, hamarosan azonban belátta, hogy nagyot tévedett.

"Ami először megfogott a lakásban, az a kellemes hangulata volt. Egy nagyon szépen felújított és berendezett, apró csendes zug a belváros közepén. Az ajtót kinyitva füstölők és illatgyertyák tucatjainak illata csapta meg az orrom, ami akkor levett a lábamról. Később azonban kiderült, hogy ezeket sem ok nélkül használta az előző tulajdonos" - mesélte Zsanett. Ahogy ugyanis a gyertyák leégtek, a kellemes illatot dohos penészszag váltotta fel, amit a lakás minden részében érezni lehetett a konyhától a fürdőszobáig.

"Ha a húgom átjött hozzánk hétvégére, hazaérve azonnal mosásba kell tennie az összes ruháját, mert még azok is beszívják ezt a jellegzetes, kellemetlen szagot, amelyeket ki sem vesz a táskájából. Még a hajamból is árad a penész szaga" - panaszkodott a 34 éves nő. Az elmúlt években mindent megtett, hogy száműzze a lakásból az orrfacsaró bűzt: vásárolt egy drága páramentesítőt, többféle anyaggal próbálta kenegetni a falakat. Még egy szakembert is áthívott, hogy mérje fel a lakás állapotát és adjon neki tanácsot. Kiderült, hogy a földszinti lakás alatti pinceszint felől folyamatosan nedvesednek fel a falak, ráadásul a szomszéd épület lebontását követően nem állították helyre a szigetelést, ami csak még tovább fokozta a problémát.

Az ingatlanárak azóta is emelkedtek, Zsanett pedig fél, hogy a lakás eladása után csak a külvárosban tudna jobb minőségű ingatlanhoz jutni. Mivel mozgásában korlátozott, így nem szívesen vállalna be napi több órás utazást a munkahelyétől az otthonáig, ezért egyelőre úgy döntött, sűrű szellőztetésekkel és páramentesítéssel veszi fel a harcot a penész ellen. Csakhogy ez nemcsak a szagok miatt kellemetlen, de az egészségére is káros.

Újszülöttekre és gyermekekre különösen veszélyes

"Olyan lakásban élni, amelyben állandó gondot okoz a penészesedés, az egészséges szervezet számára is komoly veszélyt jelenthet. A penészes falak között élő gyermekeknél nagyjából 50 százalékkal nagyobb az asztma kialakulásának a veszélye, illetve akár komoly tüdőbetegséget is okozhat az efféle egészségtelen lakókörnyezet" - mutatott rá dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus. Hozzátette: a penészes lakásban élő gyermekek egészsége minden tekintetben rosszabb lehet a megfelelő környezetben nevelkedőknél. Gyakrabban alakulhat ki náluk például hörghurut, asztma, illetve különböző allergiás tünetek is nagyobb arányban jelentkezhetnek.

"Az újszülöttek kiemelt veszélyben vannak, hiszen minél korábban találkozik a szervezet a problémával, annál gyorsabban fogékonnyá válhat rá, és kialakulhatnak a felsorolt egészségügyi gondok" - magyarázta a szakember. A gyermekek mellett a tüdőbetegek egészségét is rendkívül negatívan befolyásolják a falakon megtelepedő gombák, melyek spórái gyorsan megtöltik egy kicsi, rosszul szellőző lakás levegőjét.

A penésszel a legtöbben akkor kezdenek csak foglalkozni, amikor annak már jól látható nyoma van a falakon. Az egészséges lakókörnyezet kialakításához azonban az okokat is meg kell szüntetni. A megfelelő szobahőmérséklet, az alacsony páratartalom és a szellőzés mind feltétele ennek - hangsúlyozta az allergológus. A penészgomba fejlődését az is befolyásolja, hogy például bent vagy kint szárítjuk-e a ruhákat, egy pestbelvárosi kis lakásban persze ez utóbbit nem könnyű megoldani. Az ideális páratartalmat főként azokban a helyiségekben kell tartani, ahol alszunk, az otthon töltött időnk jelentős részében ugyanis itt tartózkodunk.

Gipszkarton mögött békésen fejlődik a penész

Magyarországon körülbelül 10-15 kül- és beltéri gombafajtával találkozhatunk, ezek közül jellemzően négy típus okozza a legtöbb gondot a háztartásokban. Az egyik leggyakoribb az Alternaria, amely elsősorban a növényeken, gabonafélék magvain telepedhet meg. Szezonálisan okoz tüneteket, leginkább júliusban és augusztusban szórja a spóráit - ilyenkor virágzik a parlagfű is, így a tüneteket gyakran ehhez a növényhez társítják. Sokszor kerti munkák végzésekor válthat ki panaszokat, illetve olyan embereknél, akik mezőgazdasági munkát végeznek. Beltérben szintén jól érzi magát, megvetheti a lábát textíliákon, tapétákon, virágföldben - ezekről a helyekről az év minden hónapjában szórja a spóráit.

Szintén szezonálisan okozhat panaszokat a Cladosporium, míg a másik két gyakori típus, az Aspergillus és a Penicillum szinte kizárólag beltéren alakul ki. Ritkább, de kiemelten veszélyes a latinul Stachybotrys chartarumnak hívott feketepenész, melynek spórái méreganyagokat tartalmaznak. Ezek a gombák sokszor a nedves fal és az elé húzott gipszkarton közé fészkelik be magukat, így sokáig észrevétlenül fejlődhetnek. Jellegzetes szaguk már azelőtt jelezheti a bajt, hogy az első fekete foltok megjelennének a gipszkarton túloldalán.

"A tapasztalat sajnos az, hogy ahol a penészesedés egyszer kialakult, ott rendszerint visszatérő problémát okoz. Az ideális megoldás persze az lenne, hogy elköltözünk ezekből a lakásokból, érthető okokból azonban ez sok ember számára nem opció. Fontos ezért, hogy minden lehetséges módon felvegyük a harcot a penészgombákkal, hiszen csak idő kérdése, hogy az egészséges szervezetet is megtámadják" - emelte ki dr. Moric Krisztina.

Az élhetőségnél is fontosabb az ár

Az egekbe szökő albérletárak miatt Budapest belvárosában egyre nagyobb az igény a nem lakhatási céllal épült minilakások iránt is. A pinceszinten épített, tárolóból átalakított ingatlanok lehetnek bármilyen szépen megcsinálva, lakói gyakran csak a beköltözést követően tapasztalják meg, hogy milyen nehézségek várnak rájuk a mindennapokban. "Tekintettel arra, hogy ezek az ingatlanok általában a legkisebb alapterületűek a kínálatban, ezért a legolcsóbbak is. Az elmúlt 5 évben történt lakásáremelkedés miatt pedig a vevők sok esetben kompromisszumokra kényszerülnek, így a legolcsóbb ingatlanok iránt mindig óriási az érdeklődés és az igény - függetlenül attól, hogy ezek a lakások milyen műszaki állapotban vannak és mennyire élhetőek" - mondta el Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakember szerint a közepes állapotú és felújítandó ingatlanok aránya a X., a XXII. és a XV. kerületben a legmagasabb. A fővárosban, ha az átlagos négyzetméterárat 100 százaléknak vesszük, akkor a felújítandó állapotúként meghirdetett ingatlanok átlagosan 17 százalékkal olcsóbbak. A legnagyobb árcsökkenést a XXIII. kerületi felújítandó ingatlanok szenvedik el az állapotuk miatt, mert ott ezek átlagosan 29 százalékkal kerülnek kevesebbe a kerületi átlaghoz képest.

A lakhatási céllal kialakított nagyobb, de régi lakótömbben lévő lakások sem problémamentesek. A 20. század első felében felhúzott, sokszor műemléki védettséget élvező épületek Budapest különleges hangulatú utcaképének szerves részei, a bennük kialakított lakások azonban nagy odafigyelést igényelnek. "Egy idős épület esetén teljesen mások a kihívások, mint egy modern, új építésű ingatlannál. Egyrészt az akár 100 évnél is idősebb ingatlanok eredeti elrendezése és funkciója is sokat változott az elmúlt évtizedek alatt az eredetileg tervezetthez képest, másrészt pedig az akkori technológiai fejlettség szintjét nagyon nehéz összehasonlítani a jelenlegivel. Az általános tapasztalat az, hogy egy jól megtervezett és karbantartott idős épület esetében sem lehetetlen a problémamentes és egészséges lakókörnyezet fenntartása, de ez jóval több odafigyelést, erőfeszítést igényel a lakók részéről, mint egy új építésű ingatlannál" - hangsúlyozta Balogh László.

Nagy változás jöhet az ingatlanpiacon

Az elmúlt hónapokban több olyan dolog is történ, ami alaposan felforgathatja a fővárosi ingatlanpiacot. A nagyrészt külföldi vendégekre építő Airbnb-szektort néhány hónapon belül két komoly csapás is ért: márciustól szinte teljesen megszűnt a kereslet a rövid időre kiadott ingatlanok iránt, majd az elmúlt hetekben egy olyan tervezet is körvonalazódni kezdett, amely lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok maguk szabályozhassák az ilyen célra kialakított ingatlanok bérbeadását. A bizonytalan helyzetben sok tulajdonos inkább a hosszabb távú bérlés mellett dönthet, ami jó hír a pesti lakosoknak.

A turisták igényeihez igazított, úgynevezett lakáshotelek többségének színvonala 3-4 csillagos szállodai szobáknak, apartmanoknak felel meg, tehát nagyon jó minőségűek. Ráadásul mivel sok új lakás kerül a piacra, a bérlők is jobb alkupozícióban találhatják magukat, ezáltal kedvezőbb áron tudnak jobb állapotú lakásokat bérelni. "A megnövekedett kínálat miatt a fővárosi átlagos bérleti díjak tíz százalékkal, 165 ezer forintról 150 ezer forintra csökkentek, a belső kerületekben pedig 30-40 ezer forint volt a havi átlagos bérleti díjak csökkenése az elmúlt 4 hónapban. Emiatt érdemes lehet szétnéznie minden érintettnek a kínálatban, hátha talál olyan élhetőbb, jobb elhelyezkedésű és olcsóbb kiadó lakást, ahol egészségesebb életet élhet" - tanácsolta a gazdasági szakértő.