Az otthoni penész így hat a testre

"A penész mindenhol ott van" - mondta el dr. Albert Rizzo, az Amerikai Tüdőtársaság főorvosa. Hozzátette, hogy a penész általában a kinti környezetben nő, de nedves környezetben a lakásunkban is megtelepedhet. Ilyenkor sötét elszíneződésként, foltként jelenik meg a falon vagy a padlón, ugyanakkor sok esetben észrevétlen marad.

A penészspórák elég aprók ahhoz, hogy belélegezve a tüdőbe is eljussanak, és bár nem mindenkiből váltanak ki reakciót, egyesek immunrendszere úgy reagál a kontaktusra, hogy a szervezet erőteljes, szénanáthaszerű tüneteket produkál. Ilyenkor a légutak eldugulnak, a szem kivörösödik, viszketni kezd, valamint a viszketés a bőrt sem kíméli.

Nedves, sötét helyeken bárhol megjelenthet a penész

Akár életveszélyes is lehet

A penész még azok légzőszerveit is irritálhatja, akik egyébként nem allergiásak rá, illetve nem szenvednek egyéb légzőszervi megbetegedésekben sem. Mind az allergia, mind a nagyobb mennyiségű spórának való kitettség köhögéssel és zihálással jelentkezik. Különösen érzékenyek a penész hatásaira a legyengült immunrendszerű emberek, akiknél légúti gyulladások is kialakulhatnak, illetve az egyéb fertőzésekre is hajlamosabbá válhatnak.

A rendszeres érintkezés a penésszel még egy egészséges szervezet esetében is megnövelheti az asztma kialakulásának esélyét. Ez főleg gyerekekre igaz, különösen, ha olyan környezetben élnek, ahol a penész láthatóvá is válik - ezt egy 2018-ban készült kutatás eredményei is igazolták.

Hogyan szabadulhatunk meg a penésztől?

A probléma kezelésének egyik fontos lépése, hogy a beltéri levegő páratartalmát tartsuk 50 százalék alatt. Ha tudjuk, hogy valamelyik falban egy vízcső esetleg szivárog, akkor semmiképpen se halogassuk a javítást! A vizesblokkot tartalmazó helyiségeket szellőztessük rendszeresen, valamint takarítsuk rendszeresen és alaposan azokat a háztartási felületeket, ahol a penésznek esélye lehet megtelepedni.

Forrás: health.com