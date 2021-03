Tavaszi nagytakarítás: ezeket a helyeket mindenki elfelejti

A tavaszi nagytakarításkor a lakás olyan pontjait is érintjük, amelyeket egyébként nem, vagy nem mindig szoktunk (ilyen például az ablakpucolás). De még így is akad jó pár olyan hely az otthonunkban, amit a legtöbben elfejtünk: a hgtv.ca összeszedte, melyek ezek.

Nézzünk fel!

A tavaszi nagytakarítás során a szekrények tetejét is leporoljuk, de ennél ritkán tekintünk magasabbra - pedig nagyon valószínű, hogy a lámpabura és a plafon is egy kis tisztításra szorul. Előbbit töröljük le alaposan, kívül-belül egy száraz ruhával. Utóbbit pedig egy csésze meleg víz, öt csepp mosogatószer és két teáskanál fehér ecet keverékébe mártott ronggyal is áttörölhetjük.

A hálószoba rejtett porfogói

Ki gondolná, mennyi por képes megülni a szegélyléceken, vagy akár a matracunkban? Mert bizony, bármilyen gondosan cseréljük is az ágyneműt, maga a matrac is porosodik, koszolódik. Érdemes porszívóval végigfutni rajta, vagy ha be tudunk szerezni egy atkaporszívót (akár csak kölcsönbe is), azzal tisztítani a matracot.

A tavaszi nagytakarításkor legyünk nagyon figyelmesek. Fotó: Getty Images

Hűtőtakarítás - ne csak belül!

Azt mindenki tudja, hogy a hűtő polcait és belső falait rendszeresen át kell törölni, de a külső részekről a legtöbben hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Pedig a külső borításán, a tetején és a hűtő alatti részen, illetve a fogantyúján is lehetnek foltok, kosz vagy porcicák. Érdemes rendesen áttörölni kívül és a fogantyúját is tisztítószeres vízbe mártott ronggyal, a hűtő tetejét és alját pedig teleszkópos portörlővel. Ez akkor is jó megoldás lehet, ha alul és felül csak egy-egy szűk helyen férünk hozzá.

Ne feledjük a kilincseket!

Az alapos törölgetés során sok háztartásban kimaradnak a kilincsek, pedig ezeket mindenki megfogja a családban, egy-egy nap folyamán többször is, ráadásul ritkán tiszta kézzel. Érdemes a tavaszi nagytakarítás részeként fertőtlenítő kendővel vagy tisztítószerbe mártott ronggyal alaposan letörölgetni ezeket, és utána is rendszeresen megismételni a műveletet.

A fürdőszoba elfeledett pontjai

Ami nincs szem előtt, arról könnyű elfeledkezni - így van ez a vécé mögötti résszel, amit a háziasszonyok nagy többsége elfelejt a tavaszi nagytakarítás során. Néha viszont a szem előtt lévő, és mindennap használt tárgyak is lemaradnak a listáról, mint például a zuhanyfüggöny. Érdemes a tisztításhoz aszódabikarbónaés ecet kombinációját is bevetni. A mosógép mosószer-adagolójába öntsünk fél csésze szódabikarbónát, az öblítő-adagolóba pedig fél csésze ecetet, majd dobjuk be a zuhanyfüggönyt két törölközővel, és mossuk ki kímélő programon.