Szagok, melyek ellen jó a szódabikarbóna

A kellemetlen szagok az egész lakásban jelen lehetnek: nem csak a konyha, de a fürdőszoba, mellékhelyiség vagy a szoba is szagok forrása lehet. Ha azt szeretnénk, hogy lakásunk mindig finom illattal várjon minket, bevethetjük aszódabikarbónaerejét is! Lássuk, mire használhatjuk ezt a szert!

Szagok a fürdőben

A WC-kagyló tisztításához öntsünk egy csészényit a WC-be, hagyjuk egy óráig hatni, majd húzzuk le! A lefolyó tisztításához is kiváló: ecettel összekeverve nem csak a dugulást hárítja el, de a kellemetlen szagokat is megszünteti!

Légfrissítőként is remekül funkcionál: desztillált víz, szódabikarbóna és pár csepp illóolaj, és már kész is a mesterséges anyagoktól mentes spray!

A konyhai szagok ellen

Gyakran problémát jelent a termoszban maradt kávé szaga? Ha 3 evőkanál szódabikarbónát és 3 csésze vizet összerázunk benne, eltűnnek a kellemetlen szagok! A hűtőtáskából kiáramló szagokat is megszüntethetjük, ha teletöltjük vízzel, adunk hozzá egy csészényi szódabikarbónát, hagyjuk egy óráig hatni, majd kiöblítjük.

A szódabikarbóna remekül szagtalanítja a lefolyót is

A hűtő gyakori forrása a szagoknak, de ez ellen is hatékony a szódabikarbóna! Szórjuk egy tálba, azt pedig tegyük a hűtőbe!

A fa vágódeszka is magába szívja a szagokat, de ez ellen is segítségül hívhatjuk a szódabikarbónát! Szórjuk meg, dörzsöljük át, majd mossuk le! Hagymaszag ellen is kiváló: pár evőkanál por vízzel keverve remekül elveszi a szagot a kezünkről.

Testszag ellen

Kellemetlen testszaggal már mind találkoztunk, legyen az izzadtság vagy lábszag. Egy teáskanál szódabikarbóna segít a lábszag ellen: szórjuk a cipőbe, mossuk ki mosógépben, majd alkalmazzuk folyamatosan a port.

Dezodorként is jól funkcionál: válasszunk egy számunkra kellemes illatú illóolajat, öntsük egy üvegbe, tegyünk hozzá fél csésze szódabikarbónát, majd használjuk a hónaljunkon. Olcsó és gazdaságos, emellett természetes így, ha ódzkodunk a természetellenes anyagoktól, használjuk ezt a keveréket!

Szódabikarbóna: szépségápolásra is jó! A szódabikarbóna igazi csodaszer a háztartásban, olcsó és környezetbarát tisztítószer. Azonban a szépségünket és az egészségünket is megőrizhetjük vele. Ehhez adunk néhány tippet.

A háztartásban

Ha szódabikarbónát szórunk a szőnyegre egy éjszakára, majd felporszívózzuk, akkor a szőnyegünk új életre kap.

A macskaalom tetejére helyezve remekül szagtalanítja a cica okozta szagokat. Hasonlóképpen alkalmazhatjuk a kisállatunk fekhelyét is: 15 percre szórjuk meg, majd porszívózzuk fel.

A kukába szórva is elveszi a kellemetlen szagokat, akár a szemetes alján is hagyhatjuk, majd így belehelyezve a szemeteszsákot, nem fogjuk érezni az erős szagokat.