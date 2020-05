Ezeket az ételeket ne tegye hűtőbe!

Paradicsom

A paradicsom alapvető élelmiszer, a legtöbb háztartásban megtalálható, ám túl hideg helyen tárolva elveszíti zamatát. A kemény, félérett paradicsomot szobahőmérsékleten, napfénytől védve érdemes raktározni, csak a túlérett paradicsomot ajánlott hűtőbe tenni.

Zöldpaprika

A paprika jelentős C-vitamin-forrás, de ha rosszul tároljuk, veszíthet ebből a fontos tulajdonságából. Több hónapig friss marad, ha egyenként alufóliába csomagoljuk, és hűvös helyen tároljuk, mint például a kamra vagy jól szellőző pince. A konyhában is tartható ezzel a módszerrel, de akkor lerövidül az eltarthatósága.

Őrölt paprika

Az őrölt paprika a magyar konyha színe-javát adja, azonban színezőanyagai - a karotinoidok - fényérzékenyek, ezért könnyen oxidálódnak. Sötét edényben, hűvös, száraz helyen tárolva megőrzi piros színét.

Vöröshagyma

A legtöbb étel fontos alkotóeleme a vöröshagyma, sokszor rakjuk hűtőbe, pedig a hűvös, száraz, szellős helyet szereti. Ha kemény, egészséges hagymát választunk vásárláskor (ne legyen hajtás rajta), 3-4 hétig is eláll.

Burgonya

Az egyik legnépszerűbb köret a burgonya, amely a sötét, hűvös, száraz helyet szereti. A legtovább a pincében tárolható, mert ott általában állandó a hőmérséklet. Lakásban, kamrában 2 hétig őrzi meg minőségét, erkélyen faládában vagy zsákban is lehet tárolni, amíg nincsenek fagyok. Túlságosan nedves helyen hamar rothadásnak indul. A burgonya a gondos tárolás ellenére is kicsírázhat, a hajtásokat maradéktalanul el kell távolítani, mert mérgező szolanint tartalmaznak.

Petrezselyem

Népszerű ételízesítő, a vasárnapi húsleves fontos kelléke. Ha nincs otthon friss petrezselyemzöld, akár "gyárthatunk" is, ugyanis ha a petrezselyemgyökér felső végéből levágunk egy keveset, kistányérra tesszük és pici vizet öntünk alá, pár nap múlva kihajt és lesz friss petrezselymünk.

Déligyümölcsök

Főként a hidegebb évszakok kedvelt vitamin-forrásai a déligyümölcsök, de nem kell őket hűtőben tárolni, mert hamarabb megromlanak, és az aromájuk is jobban élvezhető, ha nem tesszük őket hideg helyre.

Sárgarépa

A jelentős antioxidáns-tartalmáról híres sárgarépa is sokszor a hűtőben landol, amint hazaértünk a piacról. Pedig a friss répát nejlonzacskóban is tárolhatjuk, így akár 2 hétig sem indul romlásnak. Ugyanez vonatkozik a céklára is.