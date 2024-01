Az iskolák, óvodák, posták, boltok, takarékszövetkezeti fiókok után egyre több kistelepülésen zárnak be kocsmák, presszók, talponállók - számol be róla az ATV Híradó. Bár az alkoholfogyasztás visszaszorítása szempontjából ez a folyamat pozitív is lehet, de sok olyan falu van, ahol ezek voltak az utolsó közösségi terek, és nemcsak az ivásról, hanem a szórakozásról és más programokról is szóltak.

Fotó: Marcelo Ikeda Tchelão/Pixabay

,,Ez egy megszokott összejöveteli hely volt, nemcsak az italosok számára, hanem azoknak is, akik beszélgetni szerettek. Ők is hiányolják ezt. Sajnos eljutottunk ide, hogy valamikor négy kocsmánk volt, és most már egy sem üzemel" - mondta Ballér Péter, Mezőcsokonya polgármestere a Híradónak.

Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere szerint viszont örömteli dolog, hogy a kocsmázás mint kikapcsolódás háttérbe szorult, és helyette hamarabb hazamennek az emberek a családjukhoz. A vendéglátósok úgy gondolják, hogy sokan már inkább online élnek közösségi életet, és egyre kevesebben ülnek be valahová beszélgetni.