Pénz, fogkefe – ez az ikerpár valóban mindenen megosztozik

Kennedy és Morgan Mason egypetéjű ikrek, és valóban szinte elválaszthatatlanok egymástól. A Los Angeles-i testvérpár tagjai ugyanis gyakorlatilag mindent együtt csinálnak, és a legtöbb dolgon osztoznak is. Közös kasszán vannak, és sosem veszekednek azon, ki mire költsön, de a fogkeféjük, sőt a fehérneműik is közösek – írta a lányokról a New York post.

A párjaikat is együtt választják ki

Mindig is együtt laktak, közben elvégezték ugyanazt a főiskolát, a legnagyobb, közös céljuk pedig, hogy vegyenek egy új házat, amiben szintén együtt élnek majd. Ők ebben nem is látnak semmi kivetnivalót, sőt szerintük ez így helyes, hiszen teljes mértékben kiegészítik egymást. Sőt, elmondásuk szerint közelebb állnak egymáshoz, mint saját a párjaikhoz.

„A pénzt mindig egyenlően osztottuk el egymás között már kiskorunk óta és soha nem volt vitánk abból, mire költsünk” – mondta el a portálnak Kennedy, hozzátéve: könnyebb úgy spórolni, hogy nem kell mindenből kettőt venniük. „A randizás megengedett, de csak akkor, ha erre a másikunk is rábólint. A végén úgyis mindannyian együtt fogunk lakni. Ha Morgan nem kedveli, akivel randizom, az nem lehet hosszútávú kapcsolat. Az ikertestvér nem egyszerű testvér. Ez olyan, mintha ugyanazok az emberek lennétek, csak két különböző testben” – avatta be az olvasókat Kennedy a kapcsolatuk rejtelmeibe.