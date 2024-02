19 évig nem tudtak egymásról, TikTok videó segített az ikreknek egymásra találni

Egy TikTok videónak köszönhetően találtak egymásra egy Georgiában élő ikerpár tagjai, akiket a születésükkor illegálisan választottak el egymástól – számolt be az esetről a LADbible. Amy Khvitia 12 éves korában fogott gyanút: egy tehetségkutatóban lett figyelmes egy lányra, aki megszólalásig hasonlított rá. De nemcsak ő látta a hasonlóságot, hanem az ismerősei is, akik azt kérdezgették, miért használ más nevet a tévében. Az igazságra azonban csak hét évvel később derült fény, amikor Amy megosztott egy videót a TikTokon. Ez pedig ikertestvéréhez, Ano Sartaniához is eljutott. Ano ekkor elhatározta, hogy megkeresi a hasonmását. A két testvér végül a közösségi média segítségével talált egymásra.

"mintha tükörbe néztem volna"

„Olyan volt, mintha tükörbe néztem volna, ugyanaz az arc, ugyanaz a hang” – számolt be az első személyes találkozóról egyikük. Később az is kiderült, hogy néhány hét eltéréssel fogadták őket örökbe illegálisan még 2002-ben. Az ikreket örökbefogadó két család azt állítja: nem tudták, hogy a lányoknak van ikertestvérük, ahogy azt sem, hogy a babavásárlás illegális.

A georgiai ikerlányok azóta az édesanyjukat is megismerhették, akinek a szülés után azt hazudták a kórházban, hogy gyermekei meghaltak. A lányok egy hasonló esetek felkutatására létrehozott Facebook-csoporton keresztül vették fel vele a kapcsolatot. A csoportot létrehozó újságírónő azt állítja, hogy az egykori szovjet tagköztársaság „babafeketepiacának” résztvevői rengeteg babát lophattak el – írja a 24.hu.