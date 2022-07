Növények, amelyek elűzik a szúnyogokat

Citromfű

Színek, szagok, netán valami más - mi vonzza legjobban a szúnyogokat? Részletek itt.

A citrusos illatok közismerten hasznosak a szúnyogok elriasztásában, nem véletlenül találhatók citrusfélék a legtöbb bolti szerben. A citromfűnek igen átható illata van, így nem is kell vele feltétlenül teleültetnünk a kertet, elég lehet egy-két kisebb cserépnyit kitenni a teraszra vagy az erkélyre. Szárított formában ugyancsak hatásos.

Petúnia

Egyfajta természetes rovarriasztó, ami sokféle kártevőt távol tarthat a növényeinktől. Viszonylag igénytelen faj, cserébe nagyon szép, ráadásul megél cserében és földben egyaránt. Kedveli a nedves talajt és a sok fényt, az ültetésre pedig érdemes rögtön az utolsó tavaszi fagyok után sort keríteni.

A levendula nem csupán szép, a szúnyogokat is hatékonyan elűzi

Levendula

A levendula átható illatát sem kedvelik a szúnyogok A szépséges lila virág minden kert dísze lehet. A száraz, meleg környezetet kedveli, ideális nyári növény. Olaját hígítva a bőrre is kenhetjük, ebben a formában ugyanis szintén hatékony lehet a rovarok, szúnyogok elriasztásában.

Rozmaring

Ez az erős illatú fűszernövény nemcsak a sült húsokat ízesíti meg, hanem a rovarokat is segíthet távol tartani. Cserépbe vagy a kertbe is ültethetjük, szereti a meleget és a szárazságot. Tehetjük a konyhaablakba is, de a kinti étkezőasztal állandó dísze is lehet.

Bazsalikom

Az olasz ételek kedvelt fűszere a szúnyogokat és a legyeket is hatékonyan távol tartja. Legalább napi 6-8 óra napsütésre van szüksége, illetve állandóan nedves talajra. A bazsalikomlevelekkel a bőrünket is bedörzsölhetjük, a benne lévő természetes olajok nem csak riasztják a szúnyogokat, de rovarcsípés kezelésére, a duzzanat enyhítésére is használhatók.

Forrás: health.com