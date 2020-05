Mire jó a citromfű?

Az orvosi citromfű - latin nevén Melissa officinalis - rendkívül sokoldalúan felhasználható, Magyarországon is termesztett növény, egyike a legrégebben használt gyógynövényeknek. Nevét friss, citromra emlékeztető illatáról kapta.

A citromfű hatóanyagai:

A citromfű gyógyhatásai

A citromfű felhasználása

Hivatalos A citromfű megszárított levele megtalálható a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben.

Keressen betegségek vagygyógynövényekszerint a Gyógynövénytárunkban.

Kattintson ide!

A gyógyászatban azonban itthon csak az orvosi citromfüvet használják széles körben, és nem véletlenül. Népi gyógyászati felhasználásainak jelentős része ma is korszerűnek mondható, azaz az évszázados népi tapasztalatot igazolják a tudományos eredmények is. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a modern orvoslásban belsőleg nyugtalanság, alvászavarok és emésztési panaszok kezelésére, külsőleg herpesz esetén alkalmazható.Fő hatóanyaga az illóolaj, további jellemző anyagai a flavonoidok, rozmaringsav, triterpének.Elsősorban idegerősítő és nyugtató hatása ismert. Alvási zavarokra, kezdődő depresszióra, ideges eredetű szívpanaszokra használják. Serkenti a máj működését, emésztésjavító, puffadásgátló. Izzasztó hatása is van. Szabályozza a pajzsmirigy működését és csökkenti a túltermelésből adódó idegességet. Menstruáció előtti idegfeszültség csökkentésére is alkalmas.A benne található ajakherpesz gyógyulását segítik és felére csökkentik a vírus kialakulásának gyakoriságát.forrázással készítjük. Idegnyugtatásra, depresszióra naponta 2-3 csészével ihatnak belőle étkezések között. Ez a teaegy csapott teáskanálnyi teafű elég 2,5 dl vízhez. Görcsös, ideges hányás esetén apránként elkortyolgatva kell egy csészével meginni belőle. Vízhajtásra reggel éhgyomorra egy csészével igyunk.Megfázás, influenza eseténágyban fekve forrón kell ilyenkor meginni belőle legalább két csészével egymás után. Emésztésjavításra étkezés előtt fogyasszanak belőle egy csészényit. Ha alvási problémákra isszuk, este lefekvés előtt tanácsos egy langyos csésze teát elkortyolgatni - olvasható a gyorgytea.hu oldalon.napi 3×10 csepp oldja a feszültséget, enyhe fokú depressziót szüntet.is használhatjuk duzzanatokra, zúzódásokra és reumatikus fájdalmakra is. A közvetlenül virágzás előtt leszedett citromfüvet összevágjuk fél-egycentis darabokra, egy befőttesüveget teleteszünk és leöntjük gabonaszesszel. Két hétig szobahőmérsékleten érleljük, naponta egyszer felrázzuk, utána leszűrjük. A citromfű tinktúra két évig eltartható hatóanyag veszteség nélkül. Ezzel a tinktúrávala zúzódást. A tinktúrába mártott gézzel köthetjük be a reumás végtagokat.Illóolajtartalma elégé alacsony, ezért a citromfű illatú kozmetikumok általában a hasonló illatú, de kevésbé sokoldalú citronella (latinul Cymbopogon) fajok olaját tartalmazzák. Mivel a citromfű neve (nem utolsósorban gyógyászati hasznai miatt) hazánkban jobban cseng, a citronellatartalmú termékek zömén is citromfű név található.Gyakran használják élelmiszerek ízesítésére is kellemes íze és illata miatt. Ma már számos gyógyszer, gyógytermék, étrend-kiegészítő alapanyaga, tudományos kutatások középpontjában álló, sokoldalúan felhasználható, tradicionális, ugyanakkor modern gyógynövény.